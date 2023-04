Gevelsberg: St. Nikolaus ist jetzt offiziell Bewegungskita

Gevelsberg. Die St.-Nikolaus-Kita gehört zu den neuesten Einrichtungen in Gevelsberg. Jetzt hat sie ein besonderes Zertifikat bekommen.

Sie hüpfen, springen, tanzen und vieles mehr. Die Mädchen und Jungen der Kita St. Nikolaus sind voll in ihrem Element; sie haben Spaß an Bewegung, das ist zu spüren. Vor allem aber freuen sie sich, dass die von der Theresia-Albers-Stiftung geführte Einrichtung an der Feverstraße in Gevelsberg offiziell nun den Titel „Anerkannte Bewegungskita“ tragen darf und dass sich ihre beiden Kooperationspartner, die SEG (Sportfreunde Eintracht Gevelsberg) und der FSV Gevelsberg zudem kinderfreundliche Sportvereine nennen dürfen. „Unser aller Ziel ist es, den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder auf unterschiedlichste Art anzuregen und zu unterstützen“, sagt Einrichtungsleiterin Bettina Hinrichs und strahlt übers ganze Gesicht, als ihr Kathrin Müller-Dahmen und Kira Lütgenau vom Kreissportbund Ennepe-Ruhr in einer kleinen Feierstunde das Siegel der Auszeichnung überreichen.

Um dieses überhaupt zu erhalten, gilt es im Vorfeld eine ganze Reihe an Kriterien zu erfüllen. Es sind entsprechende Räume nachzuweisen, die bewegungsfreundlich sein sollten; Gegenstände und Materialien für Spiel und Bewegungen sind vorzuhalten genauso wie eine Dokumentation regelmäßiger Übungen. Ganz wichtig ist allerdings die Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher, damit die Kinder die angeleiteten und freien Spielzeiten sinnvoll nutzen.

Lesen Sie auch:

Und hier kann Bettina Hinrichs ein hohes Niveau vorweisen. Sie berichtet, dass die Hälfte ihres Teams eine solche Qualifizierung erfolgreich absolviert hätte und alle „sensibilisiert und gut geschult“ seien, um den Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen und Verantwortung für den Körper und die Gesundheit zu entwickeln. Ausgewählte Sportvereine liefern zudem als Kooperationspartner ergänzende, vielseitige Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote. „Womit eine Erziehung zu einer dauerhaft gesundheitsbewussten Lebensweise gefördert und Kinder für ein lebenslanges Sporttreiben motiviert werden sollen“, ergänzen die Verantwortlichen vom Kreissportbund Ennepe-Ruhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Christiane Offermann, Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle der SEG, und der stellvertretender Jugendleiter vom FSV Gevelsberg, Jens Wiemann, freuen sich über die Auszeichnung als kinderfreundlicher Sportvereine. Beiden liegt es nämlich sehr am Herzen das „schon die jüngsten unserer Gesellschaft“ mit einem Training von Grob- und Feinmotorik, Koordination und Gleichgewicht Fähigkeiten erlernen müssten, die für ihre Alltagsaufgaben wichtig seien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm