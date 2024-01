Gevelsberg Ausnahme-Pianistin Ragna Schirmer hat in Gevelsberg aufgespielt. Es wurde zu einem weiteren Höhepunkt im Programm der Konzertgesellschaft.

Was denken sich berühmte Komponisten eigentlich dabei, wenn sie unsterbliche Werke schreiben? Diese und andere Fragen beantwortete die Ausnahme-Pianistin Ragna Schirmer bei ihrem Konzert im Zentrum für Kirche und Kultur in Gevelsberg. Der Auftritt wurde nicht nur deshalb ein weiterer Höhepunkt im Programm der Konzertgesellschaft zum 75. Geburtstag. „Fernweh“ lautet der Titel ihrer aktuellen Tournee. Oberflächlich gesehen ging es um die musikalischen „Souvenirs“, die Komponisten von ihren Ausflügen in der Welt mitgebracht haben.

Aber eigentlich demonstrierte Ragna Schirmer ein immer aktuelles Thema: Wie können unterschiedliche Kulturen voneinander lernen? Nehmen wir das Beispiel Joseph Haydn. Bei seinem Ausflug nach England entdeckte der Österreicher die Firma Broadwood, die mit Pedalen an ihren Hammerflügeln experimentierte. Für Haydn eröffneten sich ganz neue Klangwelten, die mit seiner „Englischen Sonate“ erstmalig Einzug in die Konzertsäle des 18. Jahrhunderts feierte. Er dachte also an die Zukunft der Klaviermusik. Über die Tasten gebeugt, das Gesicht hinter den langen blonden Haaren verschwunden, interpretierte Ragna Schirmer konzentriert die damals neuen Klänge, die Joseph Haydn nicht nur mit den Händen, sondern jetzt auch mit den Füßen erzeugte. Die Pianistin scheute bei ihrem Besuch in Gevelsberg keine Herausforderung. Sie ließ ihren Flügel böse donnern und im nächsten Augenblick versöhnlich flüstern. So wurden die Einflüsse der Musik aus der Neuen Welt auf den Tschechen Antonin Dvorak in dessen „Amerikanischer Suite“ greifbar. Er dachte sich beim Komponieren, die beiden Kontinente musikalisch zu verbinden.

Während Frédéric Chopin mit seiner Musik die Salons von Paris eroberte, blieb sein Herz in Warschau. Ragna Schirmer verstand es perfekt, in ihrer Moderation einen Zugang für die Zuhörer zu den Stücken zu schaffen. Chopin bettete in seinem „Scherzo op 20 h-Moll“ aus Heimweh ein polnisches Wiegenlied ein, erklärte sie. Die Zerrissenheit, die Ragna Schirmer für alle nachvollziehbar am Flügel herausarbeitete, ging über den Tod hinaus. Heute ist Chopin in Paris begraben, sein Herz allerdings in Warschau. Nach der Pause nahm Ragna Schirmer ihre Gäste in wärmere Gefilde mit. Isaak Albeniz machte mit seiner „Suite Espagnol“ Lust darauf, seine Heimat Spanien zu entdecken. Franz Liszt schwärmte in „Venezia e Napoli“ von seiner Reise nach Italien.

Danach wollte Ragna Schirmer ihre Gäste eigentlich wieder in die frostige deutsche Winterlandschaft entlassen. Das Publikum im Zentrum für Kirche und Kultur feierte die Pianistin allerdings mit stehenden Ovationen und wurde mit einer Zugabe belohnt. Und auch der Star des Abends hat der Besuch in Gevelsberg gefallen. Die zweifache Echo-Preisträgerin schrieb ins Gästebuch der Konzertgesellschaft: „Seit 1998 darf ich regelmäßig in diesem wunderbaren Saal auftreten und freue mich wieder riesig. Vielen herzlichen Dank!“

Vorschau aufs dritte Meisterkonzert

Beim dritten Meisterkonzert der Gevelsberger Konzertgesellschaft am Sonntag, 4. Februar, dreht sich musikalisch alles um den Komponisten Gioachino Rossini und seine Opern. Neben der Philharmonie Südwestfalen stehen die Mezzosopranistin Céline Akçağ, der Tenor Francisco Brito und der Bariton Giulio Alvise Caselli um 19.30 Uhr auf der Bühne des Zentrums für Kirche und Kultur. Moderiert wird die „Opern Gala“ von Dominik Wilgenbus. Er stellt „Rossini! Genie und Genießer“ vor.

Auskünfte über die Mitgliedschaft und die Arbeit der Gevelsberger Konzertgesellschaft erteilt die Geschäftsstelle über der Sparkassen-Filiale in der Rosendahler Straße unter 02332 551805. Dort und bei der Buchhandlung Appelt in der Mittelstraße sowie im Internet bei Proticket unter der Adresse www.konzertgesellschaft.com können Karten für die „Opern-Gala“ reserviert werden. Die Tickets für Meisterkonzerte kosten 25 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Vor dem Konzert ist die Abendkasse geöffnet.

