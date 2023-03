Gevelsberg: Stiftung ermöglicht neuen Wasserspielplatz

Gevelsberg. Die Hans-Grünewald-Stiftung fördert den Bau eines Wasserspielplatzes an einer Schule in Gevelsberg.

Aufgeregt warten Leonardo und Joel mit einem Schild in der Hand auf ihre Gäste. Darauf ist zu lesen „dream big“, auf deutsch „groß träumen“. Für die 150 Schülerinnen und Schüler der Ferdinand-Hasenclever-Schule in Gevelsberg, insbesondere für die „Kleinsten“, wie Schulleiter Paul-Martin Belitz sagt, geht nämlich schon bald ein solcher Traum in Erfüllung.

Auf dem unteren Schulhof wird, dank einer finanziellen Förderung durch die Hans-Grünewald-Stiftung in Höhe von 12.000 Euro und einem voraussichtlichen Restkostenbetrag von 40.000 Euro, ein kleiner Wasserspielplatz entstehen. Ein Aufenthaltsort, der es den Kindern ermöglichen soll, in einer zunehmend medialen Welt sinnliche Erfahrungen bewusster wahrzunehmen und wo sie ihre motorischen Fähigkeiten optimal entfalten können.

Gemeinsam mit Belitz und seiner Stellvertreterin Michaela Vogel führen die beiden Jungs sichtlich stolz, Bürgermeister Claus Jacobi Peter Erne und Gerd Westermann vom Kuratorium der Hans-Grünewald-Stiftung sowie Marta Domek, Fachbereichsleitung „Bildung, Jugend und Soziales“, zum Ort des Geschehens. Hier hat die Firma Haas Straßen- und Tiefbau GmbH bereits mit den ersten Tiefbauarbeiten für die Wasserversorgung begonnen und auch die beiden Tischtennisplatten, an deren Stelle der Wasserspielplatz seinen Platz einnehmen wird, wurden bereits entfernt.

Weiteres Highlight für Förderschule

„Der heutige Besuch hier vor Ort ist zugleich auch der Baubeginn für diese Attraktion“, sagt Bürgermeister Jacobi in Richtung der beiden Kuratoriumsmitglieder und lässt dabei nicht unerwähnt, dass die Hans-Grünewald-Stiftung im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Projekte im Rahmen der Jugend-, Senioren und Sozialarbeit der Stadt Gevelsberg unterstützt habe, die man „im sozialen und karitativen Bereich“ alleine oftmals nicht bewältigen konnte.

Der Wasserspielplatz sei nun ein weiteres Highlight für die Förderschule und ihr Umfeld, freut sich das Schulleitungs-Duo und bekommt dafür von Peter Erne und Gerd Westermann ein zustimmendes Nicken. Ihnen falle immer öfters auf, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler in der heutigen Zeit keinerlei Erfahrungen außerhalb der Schule beim Spiel in der freien Natur sammeln . Bald gilt für die Gevelsberger Schüler: „Wasser ist Physik zum Anfassen.“

