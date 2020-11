Gevelsberg: Stiftung schenkt Silschede neues Fußballfeld

Der Ball darf im Moment zwar nicht so rollen, wie es eigentlich gedacht ist, der Freude beim FC Schwarz Weiß Silschede tut das aber keinen Abbruch. Die Sparkassen-Bürgerstiftung Gevelsberg hat dem Verein ein neues Kleinspielfeld geschenkt. Davon soll aber nicht nur der FC, sondern das ganze Dorf profitieren.

105.000 Euro hat die Stiftung für ihr jüngstes Projekt zur Verfügung gestellt. Dass das neue Spielfeld dem ganzen Dorf zugute kommen soll, passt auch zur Maxime, der sie sich seit ihrem Gründungsjahr 1986 verschrieben hat. Die Stiftung möchte laut eigener Beschreibung überall dort, wo die Stadt Gevelsberg und die hier lebenden Menschen von engagiertem Handeln profitieren, versuchen diese Aktivitäten zu unterstützen.

Wir-Gefühl in Gevelsberg schaffen

So fördere sie Bereiche des öffentlichen Lebens und wolle so das Wir-Gefühl in der Gesellschaft festigen. Dafür stehen ihr heute rund drei Millionen Euro Kapital zur Verfügung. Angefangen hatte sie damals mit 500.000 D-Mark. „2,3 Millionen Euro haben wir seitdem ausgeschüttet“, führt der ehrenamtliche Stiftungsvorstand und Sparkassen-Chef Thomas Biermann das Zahlenspiel fort. Geld, das mittlerweile immer schwieriger zu erwirtschaften sei.

Auch Wetter abgedeckt Die Sparkassen-Bürgerstiftung Gevelsberg deckt ausschließlich den Bereich Gevelsberg ab. Für den Bereich Wetter gibt es zusätzlich die Stiftung der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) zur Förderung von Bildung, Kunst, Kultur, Denkmal-, Natur- und Heimatpflege und die Sparkassenstiftung für Wetter (Ruhr), die gemeinwohlorientiertes Handeln engagierter Menschen unterstützt.

Denn nur die aus der Anlage des Stiftungskapitals erzielten Erträge sollen als Spenden ausgeschüttet werden. Das Stiftungskapital selbst soll dabei erhalten bleiben beziehungsweise durch Zustiftungen der Sparkasse wachsen. Beispielsweise mit Hilfe von Jubiläums- oder sonstigen Veranstaltungen. Die Satzung der Sparkassen-Bürgerstiftung Gevelsberg lässt aber auch Zustiftungen durch Dritte zu.

Beirat entscheidet über Gelder

„Wir haben über die Jahre Rücklagen geschaffen, um auch in Zeiten von Null-Zinsen handlungsfähig zu bleiben“, erklärt Thomas Biermann. Wie das Geld eingesetzt wird, entscheidet der Beirat der Stiftung, der sich unter dem Vorsitz von Bürgermeister Claus Jacobi aus Vertretern verschiedener kommunalpolitischer Kräfte zusammensetzt. So gehören unter anderem SPD-Landtagsabgeordneter Hubertus Kramer, Altbürgermeister Klaus Solmecke oder Uwe Spille von der CDU dem Beirat an.

Dieser lenkt das Geld der Stiftung bewusst in größere Projekte wie in der Vergangenheit in die Unterstützung bei der Sanierung der Kornbrennerei oder die Generalüberholung des Zentrums für Kirche und Kultur. „Der Beirat wollte das Geld in den vergangenen Jahren nicht kleckerweise in der Stadt verteilen“, so Jacobi. „Wir wollen sichtbare Zeichen und Werte schaffen, die länger nutzbringend sind.“

