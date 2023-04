Gevelsberg: Straßensperrung Im Hölterfeld

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Die Straße Im Hölterfeld in Gevelsberg wird wegen Bauarbeiten gesperrt.

Gevelsberg. In Gevelsberg wird gebaut. Auf der Straße Im Hölterfeld kommt es zur Vollsperrung.

Wegen des Baus eines Hauses an der Straße Im Hölterfeld (in Höhe Haus Nr. 32) in Gevelsberg kommt es zwischen Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, in der Zeit von 7 bis 16 Uhr zu einer Vollsperrung der Straße.

Nach Abschluss der täglichen Arbeiten ist die Straße wieder befahrbar. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich jederzeit passieren. Grund für die Sperrung sind Arbeiten für den Bau eines Hauses.

