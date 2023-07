Gevelsberg: Stromverteiler für Waldstadion und Breddepark

Der neue Bürgerplatz am Waldstadion in Gevelsberg-Silschede. Unter anderem hier soll es künftig Marktverteiler für Strom geben.

Gevelsberg. Vorschlag aus der Politik: Das Waldstadion und der Breddepark in Gevelsberg sollen Stromverteiler bekommen. Das steckt dahinter.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Gevelsberg setzt sich per Antrag für eine bessere Stromversorgung auf dem Silscheder Bürgerplatz und im Breddepark ein. Das soll vor allem Festen und Veranstaltungen zugute kommen.

„Der Bürgerplatz am Waldstadion in Silschede erfreut sich nach seiner Neuerrichtung großer und zunehmender Beliebtheit“, begründet SPD-Fraktionsvorsitzende Christina Bösken den Vorstoß ihrer Fraktion. Neben den dort angesiedelten Vereinen wie FC Schwarz-Weiß Silschede und dem Schützenverein Silschede werde der Bürgerplatz unter anderem auch von der Silscheder Interessengemeinschaft SIG und der neu gegründeten Kirmesgruppe KG Silschede für zahlreiche Feste und Veranstaltungen genutzt.

Dazu zählten unter anderem der Silscheder Weihnachtsmarkt, das Osterfeuer oder nun auch ein Maibaumfest. „Die Stromversorgung stellt hier immer wieder eine Herausforderung für alle Akteure dar und man ist auf die Mithilfe des FC Schwarz-Weiß Silschede sowie des Schützenvereins angewiesen“, so die SPD-Fraktion weiter.

Für ehrenamtliche Arbeit

Auch der Breddepark erfahre eine zunehmende Nutzung, hier sei neben dem traditionellen Osterfeuer auch die Quartiersarbeit über das Begegnungs-, Stadtteil- und Soziokulturelle Zentrum für Berge und Vogelsang und das Bürgerhaus Alte Johanneskirche zu nennen.

Bei entsprechender Witterung oder je nach Angebot werde die Grünfläche im Breddepark in das Quartiersmanagement eingebunden. Im vergangenen Sommer hätten Angebote für Kinder und Jugendliche im Breddepark stattgefunden.

„Um den Vereinen und Institutionen in unserem Stadtgebiet auch weiterhin die Veranstaltung von Festen und Feiern zu ermöglichen und die überwiegend ehrenamtliche Arbeit für alle zu erleichtern, soll es mit Marktverteilern gelingen die Angebote in unseren Quartieren zu stärken und auszubauen“, macht die SPD klar. Der Rat stimmte einstimmig dafür, den Antrag an den zuständigen Betriebsausschuss der Technischen Betriebe zu verweisen.

