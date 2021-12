Gevelsberg: Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Ein kriminaltechnischer Angestellter der Polizei sichert Fingerabdrücke an einem Fenster (Symbolfoto). In Gevelsberg hat es am Montag einen Einbruch gegeben.

Gevelsberg. In der dunklen Jahreszeit treiben Einbrecher weiter ihr Unwesen. Dieses Mal haben sie wieder in Gevelsberg zugeschlagen.

Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 13 und 19 Uhr in ein frei stehendes Einfamilienhaus Am Kotten in Gevelsberg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten sie Bargeld und Schmuck.

