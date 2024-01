Gevelsberg: Täter brechen sämtliche Türen in Wohnung auf

Gevelsberg Um das Eigentum zu sichern, war nicht nur die Wohnungstür abgeschlossen. Doch als die Bewohner zurückkamen, waren alle Türen aufgebrochen.

In der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Balkonfenster eines Einfamilienhauses im Oberbraker Weg in Gevelsberg auf und gelangten so in das Haus.

Im Haus hebelten sie weitere verschlossene Türen auf und durchsuchten das Haus. Anschließend verließen sie das Haus in unbekannte Richtung.

Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.

