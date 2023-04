Gevelsberg: Täter durchwühlen Büroräume im Altenheim

Aufgebrochene Schränke nach einem Einbruch (Archivfoto). In Ennepetal haben Unbekannte sämtliche Büroräume eines Altenheims durchwühlt.

Gevelsberg. Unbekannte haben sämtliche Büroräume in einem Gevelsberger Altenheim durchwühlt. Was die Polizei bisher weiß.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag auf bisher unbekannte Weise Zugang zu dem Bürotrakt eines Altenheimes an der Hagener Straße in Gevelsberg.

Lesen Sie auch:

Sie gelangten in die Büroräume und hebelten dort diverse Türen auf. Hier durchsuchte sie sämtliche Schränke, ob sie dabei Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm