Nach der Tat an der Hagener Straße hofft die Polizei in Gevelsberg auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kriminalität Gevelsberg: Täter wollen in Podologiepraxis eindringen

Gevelsberg. Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tätern, die in eine Podologiepraxis einbrechen wollten. Was zu dem Fall bekannt wurde.

In der Zeit von Freitag, 5. Mai, 14 Uhr bis zum Freitag, 12. Mai, 12 Uhr versuchten unbekannte Täter die Ladentür einer Podologiepraxis an der Hagener Straße in Gevelsberg aufzuhebeln.

Als ihnen dieses misslang flohen der oder die Täter ohne Beute unerkannt.

Hinweise zur Erlangung der Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

