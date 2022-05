Gevelsberg: Tag der offenen Praxis für die Nachbarschaft

Betty Ebner legt in ihren Praxisräumen in Gevelsberg wert auf eine gemütliche Atmosphäre. Die Menschen sollen sich wohlfühlen.

Gevelsberg. Betty Ebner öffnet am 20. Mai ihre Praxis. Anlässlich des Aktionstages von nebenan.de zeigt sie, wie Coaching und Beratung bei ihr funktionieren.

Die gemeinnützige Organisation nebenan.de veranstaltet am Freitag, 20. Mai, deutschlandweit den Tag der Nachbarn. Ziel der Aktion ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Betty Ebner lädt die Menschen aus Gevelsberg und der Umgebung ein, ihre Praxis zu besuchen und einmal zu schauen, was Coaching und Beratung für Einzelpersonen, Hochbegabte und Hochsensible eigentlich sind.

Der Aktionstag findet bereits zum fünften Mal statt und seit Beginn der Pandemie erstmalig wieder ohne Corona-Beschränkungen. Sinn und Zweck der Organisation nebenan.de ist es, die Vernetzung in der Nachbarschaft zu steigern und unter anderem auf lokale Geschäfte und Privatpersonen aufmerksam zu machen. Am 20. Mai können die Teilnehmenden eine Art Veranstaltung anbieten und Besucher beispielsweise über ihre Tätigkeit aufklären.

Für mehr Transparenz

So auch Gevelsbergerin Betty Ebner, die den Tag der Nachbarn nutzt, um die Schwellenangst gegenüber ihren Berufspaten zu mindern. „Die Aktion ist ein Anlass, den Besuchern zu zeigen, was beim beim Coaching so passiert ist und wie das abläuft“, erzählt Ebner. Mit Coaching und Beratung für Hochintelligente und Hochsensible seien nur wenig Menschen vertraut, weshalb die Gevelsbergerin mit ihrer Teilnahme versucht, Fehlinformationen entgegenzuwirken. „Ich berate jeden, der ein Stück Hilfe auf seinem Lebensweg benötigt. Das ist kein Zauberwerk, sondern ein sinnvolles Angebot, falls jemand mal nicht weiter weiß“, so die gelernte Krankenschwester.

Betty Ebner öffnet ihre Praxis am Freitag von 15 bis 20 Uhr und gibt somit den Besuchern die Möglichkeit, ihre Räume, die sich Im Himmel 36 in Gevelsberg befinden, kennenzulernen. Ein festes Programm gibt es nicht, da es ein flexibles Kennenlernen mit lockerer Atmosphäre sein soll.

Sie selbst ist schon länger Mitglied bei der gemeinnützigen Organisation. „Schon bei kleineren Problemen kann diese Plattform helfen. Ich habe mir da beispielsweise Werkzeug geliehen oder jemand hat darüber eine Putzhilfe gesucht und gefunden“, sagt Ebner.

Sie würde sich für die Zukunft wünschen, dass mehr Leute aus der Gevelsberger Region nebenan.de nutzen und so etwas für den lokalen Zusammenhalt tun.

