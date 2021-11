Gevelsberg: Tag der offenen Tür am Gymnasium

Gevelsberg. Wer zum Tag der offenen Tür des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg gehen möchte, der sollte folgendes beachten.

Das Städtische Gymnasium Gevelsberg veranstaltet am Samstag, 20. November, den diesjährigen Tag der offenen Tür.

Für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen sowie deren Eltern bietet die Schule am Morgen Schnupperunterricht und Infoveranstaltungen an. Interessentinnen und Interessenten für die gymnasiale Oberstufe bekommen mit Voranmeldung Gelegenheit zur Teilnahme an einer Präsentation über Abitur und Fachabitur. Anders als sonst ist die Teilnahme für ein breiteres Publikum nicht möglich, um die Zahl der gleichzeitig an der Schule anwesenden Personen zu begrenzen.

Für alle Besucherinnen und Besucher gilt außerdem die 3G-Regel. Nähere Informationen zum Tag der offenen Tür stehen auf der Website www.gym-gevelsberg.de zur Verfügung.

