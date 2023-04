Gevelsberg: Tanz und Feier zum 1. Mai mit der KG Silschede

Noch still ruht Bürgerplatz am Waldstadion in Gevelsberg-Silschede. Die Kirmesgruppe Silschede möchte hier zu ihrer ersten Veranstaltung, dem Maifest, einladen.

Tanz in den Mai

Gevelsberg. Gevelsberg ist um eine neue Veranstaltung reicher: Die Kirmesgruppe Silschede lädt ein zum Maifest.

Gut ein halbes Jahr nach der Gründung ist es nun endlich soweit: Das erste Fest der Kirmesgruppe Silschede in Gevelsberg steht an. Die KG lädt alle Kirmesjecken zum ersten Maifest auf dem Bürgerplatz Silschede (direkt am Waldstadion) ein.

Los geht es am Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr mit einem „Tanz in den Mai“ im Festzelt der KG. Mit einem frisch gezapften Bier oder einer leckeren Bowle in der Hand und gefülltem Magen (dafür sorgt ein Imbisswagen) darf die Party mit DJ Romeo und DJ Hoppe losgehen.

Löschfahrzeuge der Feuerwehr

Am nächsten Tag, 1. Mai, geht es ab 12 Uhr weiter mit einem bunten Familienfest unter dem Maibaum. Zahlreiche Attraktionen wie eine Hüpfburg, Kinderkarussell, Löschfahrzeuge der Feuerwehr sowie ein kleiner Spielparcours sorgen für Spaß bei den kleinen Besuchern.

Ergänzend zum Imbisswagen wird es am Montag auch eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, Waffeln und Crêpes geben.

Die Kirmesgruppe freut sich auf hoffentlich viele Besucher bei ihrem Premieren-Fest, aber noch viel mehr darauf, andere Kirmes-Liebhaber aus Gevelsberg und Umkreis noch besserkennenzulernen und das Band der Kirmes-Freundschaft zu festigen.

Mehr Informationen bei Instagram (@kgsilschede) oder Facebook:https://www.facebook.com/people/KG-Silschede/100087907661432.

