Gevelsberg: Taubenväter schütten erstmals keine Spenden aus

Was in 1986 als Initiative einiger Enthusiasten begonnen hatte, entwickelte sich über die vergangenen Jahrzehnte hinweg zu einer der wohl anerkanntesten und wohltätigen Organisation im regionalen karitativen Sektor. Die Rede ist von den „Taubenvätern“ – jenem Gevelsberger Verein, der schnell und unbürokratisch Unterstützung leistet, wo städtische Gelder oftmals ausgeschöpft sind. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

„Jeder eingesammelte Cent geht an die Spendenempfänger; Verwaltungs- oder Nebenkosten tragen wir Taubenväter aus unserer eigenen Tasche“, erläuterte der 1. Vorsitzende Uwe Kraftscheck den Grundgedanken und fügte hinzu, dass sich die erwirtschafteten Gelder aus einer Vielzahl an Aktionen und Veranstaltungen zusammensetzen. Über den dicken Daumen 50.000 Euro hat der Verein „Menschen helfen Menschen“ in den vergangenen Jahren stets übergeben. Diesmal fällt die Spendengala aus. Erstmals.

Vieles fiel Corona zum Opfer

In dem Jahr vor der Pandemie fließen zum Beispiel die Startgelder beim „Gevelsberger Stadionlauf“ direkt in die Spendenkasse der „Taubenväter”, die am Veranstaltungstag mit Kaltgetränken, Bratwurst und Steaks vom Grill sowie einer Kaffee- und Kuchentafel für das leibliche Wohl sorgen. Mit einer stimmungsvollen Ü30-Party führen sie das Lebensmotto „Menschen helfen Menschen“ ihres inzwischen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Hans Günter Jellinghaus fort und laden zudem an jedem ersten Wochenende im August zum Sommerfest im Park hinter der VHS Ennepe-Ruhr-Süd ein.

Nicht zu vergessen die Teilnahme auf dem Martinsmarkt in der Gevelsberger City und das Seniorenfest im Dorf am Hagebölling. Jener kurzweilige, bunte Nachmittag, bei dem für ältere Menschen Brücken zu den meist jungen ehrenamtlichen Akteuren geschlagen werden, die häufig langfristigen Charakter haben. „Höhepunkt in unserem Kalender ist natürlich die große Spendenausschüttung zum Ende eines jeden Jahres, bei der wir den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Gevelsberger Kindergärten, regionaler karikativer Organisationen, Förderschulen, Stiftungen, Hospizen und Tierheimen stets ein Lächeln an Dankbarkeit ins Gesicht zaubern“, berichtete Uwe Kraftscheck.

Doch in diesem Jahr sieht alles leider etwas anders aus. Corona heißt der Übeltäter, ein unsichtbares Virus, das weltweit die Bevölkerung in Atem hält und das gesellschaftliche Leben durcheinander wirbelt. „Man konnte zunächst gar nicht absehen, wie schlimm es eigentlich werden würde“, sagt Kraftscheck, „weil auch wir anfänglich noch guter Dinge waren.“ Als es dann jedoch zum Lockdown kam, sämtliche gastronomischen Betriebe – darunter auch das Vereinsheim „Unter den Linden – bei Apfelbaum“ – und lokale Einzelhandelsgeschäfte schließen mussten, war auch den „Taubenvätern“ rasch klar, 2020 wird kein normales Jahr. „Von jetzt auf gleich brachen alle unsere Einnahmequellen weg; ein Verlust, der sich nicht mal eben so wieder auffangen lässt.“ Was zur Folge hat, dass es im Jahr 2020 erstmals auch keine Spendenausschüttung geben wird und sich für diese Veranstaltung – mit Blick auf die bestehenden und geltenden Auflagen – auch bis dato kein Termin finden ließe. Gleiches gilt für das Seniorenfest. „Es macht einen schon traurig, wenn man alles, aber auch wirklich alles absagen muss“, kommentierte Uwe Kraftscheck die derzeitige Situation und hofft insgeheim, dass nächstes Jahr alles wieder besser wird.

Um in solchen Krisenzeiten dennoch wirtschaften zu können, entschlossen sich die „Taubenväter“ unter anderem dazu, ihre neugestaltete Werbesäule in der Gevelsberger Fußgängerzone noch einige Zeit stehen zu lassen. So haben Firmen, Institutionen und Privatpersonen die Möglichkeit, sich mittels eines Werbeplatzes der Öffentlichkeit, ganz im Sinne der Gemeinnützigkeit, zu präsentieren. Zudem bestünde die Möglichkeit, so der erste Taubenvater, dass Mitmenschen über deren Ableben hinaus den Maximen des Vereins in der Weise verbunden bleiben, dass sie anstatt zugedachter Blumen und Kränze um eine Spende für die „Taubenväter“ bitten. „Dies war auch der Wunsch unserer erst kürzlich verstorbenen Vereinswirtin Karin Apfelbaum.“

Auch wenn die Vereinskasse derzeit nicht klingelt, die „Taubenväter“ lassen sich keinesfalls unterkriegen und wollen auch weiterhin zeigen dass sie Menschen sind, die ihren Mitmenschen helfen. Was sich am 27. März zeigte, wie Uwe Kraftscheck abschließend erzählte. „An diesem Tage spendete nämlich eines unserer Mitglieder 5000 Euro für die Aktion Coronahelden Gevelsberg, die von Nationalspieler Lukas Klostermann ins Leben gerufen wurde.“