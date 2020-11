Gevelsberg: Thun Automotive übernimmt Teile der Firma Hako

Gevelsberg. Die Thun Automotive GmbH aus Gevelsberg investiert zur Corona-Zeit in den Wuppertaler Automobilzulieferer Hako. Das sind die Hintergründe.

Die Thun Automotive GmbH aus Gevelsberg hat Teile des Wuppertaler Automobilzulieferers Ferd. von Hagen Söhne & Koch (Hako) übernommen. Thun ist ebenfalls in der Metallbearbeitung für die Automobilindustrie tätig und konnte sich als Investor unter mehreren Interessenten durchsetzen.

Die Unternehmensgruppe aus Gevelsberg übernimmt den Automotive-Geschäftsbetrieb von Hako mit der Mehrzahl der Mitarbeiter, während das Geschäftsfeld „Hako Beschlag“ von den beiden bisherigen Geschäftsführern fortgeführt wird. „Die stabile Kundenbasis ist die Grundlage für die Einbindung des leistungsfähigen Hako-Geschäftsbetriebes in unsere Gruppe“, sagt Thun-Geschäftsführer Michael Güllicher. „Wir freuen uns, die neuen Kollegen in unserer Gruppe begrüßen zu können und den Hako-Mitarbeitern am fortbestehenden Standort Wuppertal wieder eine belastbare Zukunftsperspektive bieten zu können.“

Seine Geschäftsführerkollegen Norman Holzner und Walter Guthmann ergänzen: „Hako passt ideal zu uns, so dass wir davon überzeugt sind, trotz der aktuell eher ungünstigen Rahmenbedingungen, den traditionsreichen Geschäftsbetrieb erfolgreich weiterführen zu können“.

Corona sorgt für Einbrüche

Auch bei Hako ist die Rede von einer umfassenden Lösung, die den Mitarbeitern wieder eine Perspektive am bestehenden Standort aufzeige. Groß sei die Freude darüber, dass der Nukleus des Unternehmens, der Beschlagbereich mit mehr als 185-jähriger Firmengeschichte, in der Familie gehalten worden sei. Hako beliefert als Automobilzulieferer Kunden wie Ford, MAN, Daimler oder auch Porsche. Mehr als 130 Mitarbeiter realisierten 2019 einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro.

Operative Probleme der Gesellschaft in den Jahren 2018 und 2019 schienen durch die eingeleitete Sanierung zu Beginn des Jahres bereits überwunden. Hako habe sich auf einem positivem Entwicklungspfad befunden, so ein Sprecher.

Die corona-bedingten Einbrüche im Frühjahr 2020 hätten das Unternehmen dann unvorbereitet kurz vor Abschluss der eingeleiteten Restrukturierung getroffen. Die Umsatzeinbrüche habe das Unternehmen nicht mehr ausgleichen können, so dass sich die Geschäftsführung für ein Insolvenzverfahren entschieden habe.

Keine Aussage zu Risiken

Als wie risikobehaftet Thun die Übernahme vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bewertet, ob sich für die Mitarbeiter nun etwas ändert oder ob es durch die Übernahme und mögliche Synergien zu einem Stellenabbau kommt, ließ Geschäftsführer Michael Güllicher auf Nachfrage dieser Redaktion unbeantwortet. Zu weiteren Stellungnahmen, über die bereits erfolgten hinaus, stehe Thun nicht zur Verfügung, hieß es.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.