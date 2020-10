Gevelsberg: Tierpsychologin spricht über Hund und Herrchen

Wenn Mirjana Heuschen die Bildfläche betritt, herrscht volle Konzentration: der Blick hellwach, der Schwanz wedelt, die Ohren sind aufgestellt, die Körperspannung ist unübersehbar. Die 34-jährige Gevelsbergerin hat eine Wirkung auf Hunde – auf tatsächlich so gut wie alle Hunde –, die überforderte Herrchen und Frauchen überrascht wie begeistert. Doch hinter ihrer Hundeflüsterer-Aura verbirgt sich etwas Simples: Fachwissen. Die 34-jährige Gevelsbergerin ist Tierpsychologin und spricht im Interview darüber, wie sie zu diesem Job gekommen ist, warum sie keine depressiven Meerschweinchen auf die Couch bittet und was sie sich am meisten in Gevelsberg wünscht.

Wie ist die Liebe zu Tieren bei Ihnen entfacht?

Mirjana Heuschen: Von klein auf wollte ich immer schon Tiere haben, am Liebsten Hunde. Leider hat mein Papa eine Tierhaar-Allergie und so ging erstmal überhaupt gar nichts in diese Richtung. Irgendwann habe ich dann aber Pflegeratten für eine Freundin angeschleppt, auf die ich eigentlich nur kurz während des Urlaubs der Familie aufpassen sollte. Nach ein paar Wochen fragte mein Vater, wann denn wohl die Ratten zurück nach Hause kommen. Da hatte ich mit meiner Freundin aber längst geklärt, dass die bei mir bleiben.

Und die durften dann auch bleiben?

Ja, mein Papa hat sie dann auch schnell ins Herz geschlossen. Die waren total witzig, haben sogar auf ihre Namen gehört. Bis zu meinem ersten Hund hat es dennoch viele weitere Jahre gedauert, den habe ich erst bekommen, als ich mit meinem heutigen Mann zusammengezogen bin. Er hieß Agent und ist mittlerweile leider verstorben. Er ist ein Shelti gewesen und mein Seelenhund. Aktuell habe ich zwei Hunde, Kiara ist neun Jahre alt und Schäferhundmischling, Keep cool ist ein einjähriger Collie.

Mirjana Heuschen mit ihrem ersten Hund Agent. Foto: Privat

Wie sind Sie Tierpsychologin geworden?

Über Umwege und erst vergleichsweise spät, denn ich habe etwas ganz anderes gelernt. Nach dem Abi bin ich über ein Freiwilliges Soziales Jahr bei den Johannitern zum Rettungsdienst gekommen, bin viele Jahre für den ärztlichen Notdienst gefahren. Ich habe aber sehr bald gemerkt, dass das nicht so mein Fall ist. Parallel dazu kam Agent zu mir und ich war mit ihm zunächst total überfordert. Er hat alles verbellt, was uns über den Weg lief, hat nicht wirklich auf mich gehört und war ausgesprochen dickköpfig. Innerhalb von kurzer Zeit hatte ich sechs Hundetrainer durch, von denen mir keiner helfen konnte. Alle haben die Symptome behandelt, aber niemand konnte mir die Frage beantworten: Warum tut Agent, was er tut? So nahm die Sache mit der Tierpsychologie ihren Anfang.

Was verbirgt sich hinter diesem Beruf?

Zunächst einmal ist das kein geschützter Beruf. Und ohne Strafe kann sich prinzipiell jeder so nennen, weshalb auch viele schwarze Schafe in diesem Bereich unterwegs sind. Ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht.

Ich kann nun mit meinem depressiven Meerschweinchen zu Ihnen kommen?

Nein, da verwirrt der Terminus „Psychologin“ sicherlich auch. Ich arbeite ausschließlich mit Hunden und bin im Grunde eine Hundetrainerin mit besonderen Schwerpunkten und Herangehensweisen

Welche sind das?

Ich will den Hundehaltern erklären: Darum tut der Hund, was er tut, und so sehen die Ursachen dafür aus. Es geht darum eine Bindung zwischen dem Hund und dem Menschen aufzubauen. Beispiel: Der Hund bellt oft und scheinbar ohne Grund. Da lautet der Rat oft: Nimm eine Wasserpistole und spritz ihm ins Gesicht. Irgendwann hört der Hund auf zu bellen, weil er Angst hat, dass er nass gespritzt wird. Es gibt aber einen Grund dafür, warum ein Hund bellt. Und erst, wenn man den kennt, kann man auch darauf eingehen und Ursachen bekämpfen.

Wer nimmt Ihre Dienste in Anspruch?

Quer durch die Bank – vom Anfänger bis zum Problemhund. Ich bieten Kurse in Gruppen von der Welpenschule bis zum Mantrailing an, aber auch individuellen Unterricht bei den Menschen zu Hause. Es muss immer individuelle Lösungen geben, denn jeder Mensch ist anders, jeder Hund ist anders und ein Problem auch immer erst vorhanden, wenn ein Mensch etwas als Problem empfindet. Auch hier ein Beispiel: Wenn ich meinem Hund erlaube, ins Bett zu kommen, ist das kein Problem. Wenn ich das aber partout nicht will, er aber trotzdem ständig ins Bett hüpft, kann man daran arbeiten. Im Prinzip betreibe ich Verhaltenstherapie. Die meisten Dinge beruhen auf Missverständnissen in der Kommunikation.

Was ist die häufigste Korrektur, die Sie vornehmen?

Fehlende Führung und Vermenschlichung. Ein Hund ist ein domestiziertes Raubtier, der Mensch muss ihm Sicherheit geben, ihm deutlich machen, dass er ihm folgen kann. Der Mensch muss sein sicherer Anker sein und deutlich die Regeln vorgeben. Ich muss dem Hund durch mein Verhalten ganz klar zeigen, wann er an der Reihe ist, und dass er entspannt durchatmen kann, wenn ich übernehme. Noch ein Beispiel: Es klingelt an der Tür. Der Hund darf kurz Bescheid geben, aber ich muss ihm das Gefühl der Sicherheit geben, dass er sich dann zurückzieht, wenn ich Besuch einlasse. Das ist für ein so soziales Tier Lebensqualität.

Was ist bei der Anschaffung zu bedenken?

Das Allerwichtigste ist der Tierschutzgedanke: Auf keinen Fall sollte jemand sich so genannte Wühltischwelpen kaufen, das sind oft Tiere, die unter schlimmsten Bedingungen gezüchtet werden. Und jeder sollte überlegen, ob die Rasse zu ihm passt. Wer mit dem Rollator gehen muss, ist mit einem Husky eher überfordert.

Wie funktioniert Ihre Selbstständigkeit in Gevelsberg?

Ich fühle mich hier wohl, habe allerdings einen großen Wunsch: Wenn jemand eine Halle oder ein Grundstück zu vermieten hat, darf er sich gern jederzeit bei mir unter 0177/5012129 melden. Außerdem habe ich noch Plätze frei in der Welpen- und in der Junghundegruppe. Alle weiteren Infos gibt es auf www.hundeschule-heuschen.de.