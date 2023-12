Gevelsberg Zweimal wird ein 60-jähriger Gevelsberger mit ordentlich Promille im Blut am Steuer erwischt. Der Obdachlose wohnt in seinem Auto.

Nach ihrem Feierabend ist eine 59-jährige Sozialarbeiterin am Nachmittag des 28. April zu Fuß an der Elberfelder Straße in Gevelsberg unterwegs. Da wird sie auf ein ihr gut bekanntes Auto aufmerksam. Mit lauter Musik fährt es in Schlangenlinien auf der Straße hin und her. Am Steuer ein 60-Jähriger. Auch den kennt die Frau gut.

Sie zögert nicht lange und ruft die Polizei. Der Wagen ist inzwischen quer auf der Fahrbahn stehen geblieben und rührt sich auch nicht mehr, bis die Polizei eintrifft. Die Beamten können den Fahrer mühelos schnappen. 1,48 Promille hat der Mann ohne festen Wohnsitz intus. Er fährt das Auto nicht nur, er lebt auch darin.

Doch dieser Tag ist ihm offenbar keine Lehre. Nur kurze Zeit später, am 4. Mai, setzt sich der Obdachlose erneut alkoholisiert hinters Steuer. Dieses Mal wird er auf der Lindengrabenstraße in Gevelsberg mit 1,46 Promille von der Polizei angehalten.

Wegen der beiden Trunkenheitsfahrten findet er sich vor dem Amtsgerichts Schwelm wieder. Viel Respekt hat er nicht. So würdigt er anfangs die Richterin keines Blickes. Auf die Frage, welche Staatsangehörigkeit er habe, antwortet der 60-Jährige: „Eskimo.“ Auch seine sonstige Wortwahl lässt zu wünschen übrig. „Die erste Anklage ist volle Scheiße. Die zweite ist korrekt.“ Am 28. April sei er zwar alkoholisiert gewesen, aber nicht gefahren.

Diese Angabe wird durch eine glaubhafte Zeugenaussage der Sozialarbeiterin widerlegt: „Ich kenne ihn. Ich kenne auch sein Auto. Er war wieder mal alkoholisiert. Er ist gefahren.“ „Das ist völlig gelogen. So eine Scheiße habe ich noch nie gehört“, empört sich der Mann. Sein Prozess endet mit 600 Euro Geldstrafe und sieben Monaten Fahrerlaubnis-Sperre. Obwohl er einen Vorwurf vehement abgestritten hatte, akzeptiert der Gevelsberger das Urteil sofort. Für den 60-Jährigen ist es der erste Eintrag im Vorstrafenregister.

