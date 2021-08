Auch „Zumba For Kids“ – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2020 mit Karolina Kicior – startet wieder.

Breitensport Gevelsberg: TV Lichtenplatz bietet wieder Kurse an

Gevelsberg. Der TV Lichtenplatz nimmt den Sportbetrieb wieder auf. Hier alle Informationen dazu.

Der TV Lichtenplatz e.V. nimmt den Sportbetrieb wieder auf. In den Sporthallen gelten die 3G-Regeln (Getestet, Genesen, Geimpft).

Direkt in Sportkleidung erscheinen

Es wird darum gebeten, direkt in Sportkleidung zu erscheinen. Schuhe können in der Umkleide gewechselt werden. Die Kurse „Zumba-Fit“ montags, „Zumba for Kids“ und „Piloxing“ dienstags, gehen ab dem 13./14. September weiter. Neue Kurse: Mittwochs „Core-Training“ 18 bis 19 Uhr; donnerstags „Pilates“ 17 bis 18 Uhr

Anmeldungen bei Karin Hochwahr-Palm, 01636762994. Die Kursgebühr für Nichtmitglieder beträgt für 10 Kurseinheiten 40 Euro.

