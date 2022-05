Gevelsberg: TV Silschede legt gute Zahlen vor

Gevelsberg. Trotz der Corona-Auswirkungen rechnet der TV Silschede wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt. Das wurde in der Hauptversammlung verkündet.

Die Wahl des Vorstandes und die Ehrung langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der der TV Silschede in das Evangelische Gemeindezentrum eingeladen hatte.

Sowohl Vorsitzender Uwe Schneider als auch Oberturnwartin Alicia Schneider betonten in ihren Jahresberichten, dass der Turnverein „relativ gut“ durch die ersten beiden Jahre der Pandemie gekommen sei. Das sah auch Kassenwart Volker Sturhan so: Zwar seien die Einnahmen, die mit Vereins- und Sportaktivitäten im Zusammenhang stehen, massiv gegenüber den Vorjahren gesunken, aber eben auch die Ausgaben. So konnte der Kassenwart wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, was auch die Kassenprüfer bestätigten.

+++Lesen Sie auch:+++

So wird der Boulevard Gevelsberg mit WDR 4 Sommer Open Air

Gevelsberger nach schwerem Unfall noch von Anwalt geprellt?

Der erste Vorsitzende Uwe Schneider, die zweite Vorsitzende Anne Boehle, Geschäftsführerin Martina Schmidt, Kassenwart Volker Sturhan und Oberturnwartin Alicia Schneider wurden ebenso einstimmig wieder gewählt wie Sozialwartin Marianne Wagner, Pressewart Jürgen Taake und die Beisitzer Sabine Bruzek, Nicola Bruzek-Melcher und Christoph Beßling.

19 Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet und zwei Ehrenmitglieder ernannt.

Seit 25 Jahren dabei sind Kim-Leonie Büddecker, Ralf Busch, Kay Wemper, Philipp Cattepoel und Norbert Nicolassen. Seit 40 Jahren gehören Stefan Böhle, Annette Ellinghaus, Ulrike Flottmann und Norbert Matuschek zum TVS. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Michael Külpmann ausgezeichnet, für 60 Jahre Volker Finke, Christel Kemper und Jürgen Santorius. Auf 70 Jahre Zugehörigkeit zum TV Silschede blicken Karl-Friedrich Blaschke, Christel Hark, Karl-Wilhelm Kemper, Fritz Lofink, Horst Möller und Gisela Rudolph zurück.

Ehrenmitglieder sind jetzt Gudrun Reschop und Hans-Jörg Rüping.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm