Gevelsberg: Umfrage zum Stadtumbaugebiet Berge/Knapp geplant

Gevelsberg. Gevelsberg - Berge/Knapp soll schöner werden. Anwohner dürfen ihre Wünsche nennen. Ein Planbüro soll diese in ein Konzept aufnehmen

Das Stadtumbaugebiet Berge/Knapp soll schöner werden. Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West wurde deshalb ein Freiraumkonzept in Auftrag gegeben, bei dem es vor allem auf die Meinung der Gevelsberger ankommt.

Im März 2020 übernahm Planungsbüro B.A.S. Kopperschmidt + Moczala GmbH aus Dortmund den Auftrag der Stadt Gevelsberg. Im September 2020 konnten die Anwohner an zwei Terminen die weitere Konzeptionierung der Planer durch eigene Ideen und Wünsche mit beeinflussen. Ihre Hinweise und Anregungen wurden in die Entwicklung des Freiraumkonzeptes eingearbeitet. Zur Abstimmung des Entwurfs des Freiraumkonzepts mit der Öffentlichkeit ist eine weitere Beteiligung insbesondere mit den Bergern vorgesehen, wie die Stadt nun mitteilt. Eine Bürgerveranstaltung vor Ort ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht möglich. „Um das Projekt weiter vorantreiben zu können, soll eine überwiegend digitale Beteiligung durchgeführt werden“, heißt es in einer Beschlussvorlage an Stadtentwicklungsausschuss am Montag, 1. März. Aus diesem Grund habe das Stadtumbaumanagement mit dem Team von Tetraeder.com GmbH mögliche Beteiligungsformate für Berge ausgearbeitet. Die Tetraeder.com GmbH entwickelt IT-Lösungen zur Digitalisierung und Optimierung von Beteiligungsprozessen.

Die Stadt Gevelsberg beabsichtigt in diesem Frühjahr mithilfe des von Tetraeder entwickelten Programms eine Online-Beteiligung durchzuführen. Diese Beteiligung wird im Rahmen eines Online-Fragebogens stattfinden. Er ist interaktiv gestaltet. Bürger können Kommentare zu den geplanten Teilprojekten verfassen und unmittelbar in der digital eingestellten Kartengrundlage verorten sowie auch die Anmerkungen der anderen Bürger einsehen und kommentieren.

In der Vorlage für den Ausschuss am 1. März werden bereits mögliche Fragen vorgestellt: Was würden Sie gerne in Berge-Knapp verändern? Wo ist Ihr Lieblingsort in Berge-Knapp? Mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie sich hauptsächlich in Berge-Knapp fort? Wie bewerten Sie die Mobilität?, heißt es dort. Es wird versichert, dass alle Eingaben anonym erfolgen und vor der Veröffentlichung von dem Stadtumbaumanagement freigeschaltet werden müssen, um unerwünschten Inhalt zu vermeiden.

Die Umfrage soll auf der Homepage der Stadt Gevelsberg veröffentlicht werden. Außerdem ist es geplant, in Kleingruppen Gespräche mit den vom Freiraumkonzept betroffenen Eigentümern zu führen.

Wer kein Internet zur Verfügung hat, kann sich ebenfalls an der Umfrage beteiligen. Der Fragebogen soll in verkürzter Form auch in der Frühlingsausgabe der Stadtteilzeitung zu finden sein. Die Zeitungsseite kann ausgefüllt, ausgeschnitten und an die Stadt Gevelsberg geschickt werden.

