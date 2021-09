Gevelsberg: Unbekannte beschmieren mehrere Hauswände

Gevelsberg. Unbekannte haben in Gevelsberg mehrere Hauswände mit pinker Sprühfarbe beschmiert.

Eine 43-jährige Gevelsbergerin beobachtete am Dienstag eine Gruppe aus vier bis fünf Personen, wie diese Graffitis an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses an der Körner Straße sprühten und danach in Richtung Haßlinghauser Straße flüchteten.

Die Zeugin benachrichtigte die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Insgesamt konnte die Polizei vier Orte in Körnerstraße/Goethestraße/Lessingstraße feststellen, an denen die Täter Graffitis in pinker Sprühfarbe die die Hauswänden schmierten.

