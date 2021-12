Die völlig demolierte Sparkassen-Filiale in der Kirchstraße 23 in Gevelsberg. Unbekannte haben hier einen Geldautomaten gesprengt.

Sparkasse Gevelsberg: Unbekannte sprengen Geldautomat in Silschede

Gevelsberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Gevelsberg-Silschede einen Geldautomaten gesprengt. Die Sparkasse äußert sich zum Vorfall.

Gegen 2.45 Uhr sei der Geldautomaten der Sparkassenzweigstelle in Gevelsberg-Silschede gesprengt worden, wie Thomas Theile, Sprecher und Leiter des Vorstandsstabs der Sparkasse Gevelsberg-Wetter am Montagmorgen mitteilte. Die Filiale befindet sich in der Kirchstraße 23.

Lesen Sie auch: Tötungsdelikt an Gevelsberger: Prozessauftakt gegen Ruslan K.

„Nach einer ersten Einschätzung sind die Wohnungen über der Filiale unbeschädigt geblieben. Die Anwohner kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon“, so Theile. „Es wird jedoch im Laufe des Tages eine weitergehende Untersuchung durch einen Statiker durchgeführt.“

Zweigstelle vollständig zerstört

Auch vor der Zweigstelle seien durch den massiven Sprengstoffanschlag keine Passanten zu Schaden gekommen. „Die Räumlichkeiten der Zweigstelle im Erdgeschoss wurden durch die gewaltige Explosion vollständig zerstört“, erklärt der Sparkassen-Sprecher weiter. „Der Geschäftsbetrieb am Standort Silschede muss daher bis auf weiteres komplett eingestellt werden.“

Außerdem: Corona: 2G-Bändchen in Gevelsberg sollen Shopping einfacher machen

Ob und falls ja in welcher Höhe die Täter Bargeld entwenden konnten, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Hagen habe noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Auch die Feuerwehr Gevelsberg war wegen der Automatensprengung in der Nacht im Einsatz.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.