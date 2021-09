Gevelsberg: Unbekannte stehlen Handys aus Shop

In Gevelsberg sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Anwohner der Mittelstraße in Gevelsberg wurden am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr zunächst durch einen Knall und weiter durch eine ausgelöste Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen. Eine 50-jährige Anwohnerin sah aus dem Fenster und beobachtete zwei Personen, die aus dem Shop eines Mobilfunkanbieters kamen und in Richtung Neustraße liefen.

Die Unbekannten zerstörten zuvor die Schaufensterscheibe und gelangten in den Verkaufsraum. Sie entwendeten mehrere Mobiltelefone aus der Auslage und flüchteten. Eine Fahndung nach den Personen verlief negativ.

Beide Personen werden von der Zeugin so beschrieben:

- männlich,

- etwa 20 bis 25 Jahre alt,

- etwa 175 cm groß,

- schwarze Kleidung,

- schwarze Sportumhängetaschen

- schwarze Sturmmasken

- sportlich bis normale Statur.

