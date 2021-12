Gevelsberg: Unbekannte stehlen Lenkrad und Geräte aus Autos

Gevelsberg. Unbekannte haben in Gevelsberg mehrere Autos geknackt und verschiede Teile der Ausstattung mitgehen lassen.

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch an einem im Eickelskamp in Gevelsberg abgestellten BMW Mini Cooper zu schaffen gemacht. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bisher nicht bekannt, in dem Fahrzeug bauten sie fachmännisch das Infotainment-System aus und nahmen es mit.

In der gleichen Nacht schlugen Unbekannte ebenfalls in der Klosterholzstraße zu. Hier machten sie sich an einem geparkten BMW 435 xDrive zu schaffen. Die Täter öffneten das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen, indem sie das Keyless-Go-System überwanden. Im Innenraum des Fahrzeugs wurden das Lenkrad und das Infotainmentsystem demontiert und gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

