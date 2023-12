Gevelsberg: Unbekannte stehlen Lkw

Gevelsberg In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an der Hagener Straße ein Lkw gestohlen. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2. bis 3. Dezember, wurde an der Hagener Straße in Gevelsberg ein Lkw geklaut. Um 23 Uhr wurde die Sattelzugmaschine inklusive Auflieger an der Straße in Gevelsberg abgestellt, am nächsten Morgen stellte der Fahrer das Verschwinden des Fahrzeugs fest. Aktuelle Informationen über die Täter oder den Aufenthalt des Lkw gibt es nach Aussagen der Polizei derzeit nicht.

Lesen Sie auch:

Hobby-Jäger (31): „Bevor ich schieße, überlege ich dreimal“

Rappelvoller Mondscheinbummel bei knackiger Kälte

Ennepetal: Frischer Grünkohl direkt vom Feld

Überraschender Vorstandswechsel bei Schwelmer & Soziale

Bei dem Lkw handelt es sich um eine Sattelzugmaschine der Marke DAF mit Auflieger, Fahrzeuge wie diese rangieren im Größenverhältnis eines 40-Tonners. Zum Tatzeitpunkt war der Lkw mit knapp 18 Tonnen Metall im kleinen fünfstelligen Wert beladen, so die Polizei. Fahrzeug und Auflieger gehören zu einer Firma mit Sitz in Iserlohn, der geschädigte Fahrer wohnt im Bereich der Hagener Straße. Wahrscheinlich habe der Fahrer den Lkw wegen der anstehenden Ruhezeit am Sonntag dort abgestellt, spekuliert die Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm