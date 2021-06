Gevelsberg: Unbekannte stehlen Tontechnik aus Anhänger

Tontechnik-Equipment für Veranstaltungen kann ganz schön teuer sein. Die Diebe haben in Gevelsberg einen Anhänger aufgebrochen, um an die Beute zu kommen.

Gevelsberg. An der Drehbank in Gevelsberg parkt der Anhänger, den bislang Unbekannte in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen haben.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in einen an der Drehbank in Gevelsberg geparkten Anhänger ein.

Bisher noch keine Hinweise auf die Täter

Sie öffneten mit Gewalt die Tür des Anhängers und entwendeten Tontechnik-Equipment. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine.

