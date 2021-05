Gevelsberg: Unbekannte Täter zerkratzen 19 Fahrzeuge

Die Polizei sucht nach Zeugen: An der Haßlinghauser Straße Richtung Stadtmitte sind in der Nacht zu Sonntag Fahrzeuge beschädigt worden.

Gevelsberg. In Gevelsberg wurden über Nacht insgesamt 19 parkende Fahrzeuge mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter insgesamt 19 geparkte Fahrzeuge in Gevelsberg. Die Pkw waren an der Haßlinghauser Straße in Richtung Stadtmitte am Fahrbahnrand geparkt.

Motorhaube mit scharfen Gegenstand zerkratzt

Einige Fahrzeuge wurden über die gesamte Fahrzeuglänge, oder auf der Motorhaube mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen, oder Umstände aufgefallen sind. Hinweise erbeten an 02332/91665000 .

