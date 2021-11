Gevelsberg: Unbekannte wollen Container aufhebeln

Die Polizei im Einsatz. In Gevelsberg hatten Unbekannte versucht, mehrere Container aufzubrechen.

Gevelsberg. Unbekannte wollten mehrere Container im Stefansbachtal in Gevelsberg aufbrechen. Sie waren in Höhe des Stadions abgestellt.

Unbekannte versuchten zwischen vergangenem Montag und Dienstag in mehrere Container einzubrechen, die am Stefansbachtal in Höhe des Stadions abgestellt waren.

Die Täter machten sich an den Türen der Container zu schaffen.

Ihnen gelang es jedoch nicht, diese aufzuhebeln. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

