Gevelsberg: Unbekannter stiehlt Lkw-Batterien

Gevelsberg. Die Polizei meldet einen Diebstahl an einer Baustelle in Gevelsberg.

Zwei Lkw-Batterien hat ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 20.30 Uhr, gestohlen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Demnach brach der Täter das Gehäuse einer Baustellenampel in Gevelsberg auf, in dem er die beiden Batterien fand. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm