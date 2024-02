Gevelsberg: Unfall auf Eichholzstraße und gestürzte Reiterin

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gevelsberg bei einem Unfall auf der Eichholzstraße am Samstag.

Gevelsberg Die Feuerwehr Gevelsberg ist am Samstag zu sechs Einsätzen ausgerückt. Unter anderem gab es einen Unfall auf der Eichholzstraße.

Der erste Einsatz begann um 11.24 Uhr in der Brunnenstraße. Eine gestürzte Patientin befand sich hinter einer verschlossenen Tür und benötigte dringend medizinische Hilfe. Glücklicherweise gelang es der Patientin, die Tür selbstständig zu öffnen, bevor die Feuerwehr eingreifen musste.

Um 13.54 Uhr erreichte die Hauptwache in Gevelsberg ein weiterer Einsatz. Eine Reiterin war auf einer Wiese Am Deert gestürzt und hatte sich im Hüftbereich verletzt. Die schwierige Lage auf der steilen Wiese machte den Einsatz des Löschzugs und zweier Allradfahrzeuge nötig, um die Rettung gut durchführen zu können. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mithilfe einer Vakuummatratze und einer Schleifkorbtrage schonend zum Rettungswagen transportiert und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Gevelsberg transportiert eine gestürzte Reiterin auf einer Wiese Am Deert. Foto: Feuerwehr Gevelsberg

Um 16.27 Uhr ereignete sich der dritte Einsatz auf der Eichholzbrücke über der A1. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrern leistete die Feuerwehr Erstversorgung, sperrte die Unfallstelle ab und klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der vierte Einsatz führte die Einsatzkräfte in die Mylinghauser Straße. Hier hatten Anwohner einen unklaren Gasgeruch gemeldet, der sich jedoch als undichter Kanister mit Holzschutzlasur in einem Kellerraum herausstellte. Die Einsatzstelle wurde nach Messungen an die Hausbewohner übergeben.

Beim Rückbau der Einsatzstelle erhielt das Löschfahrzeug des Löschzugs 1 einen weiteren Einsatz auf der Wittener Straße, wo ein herrenloser Hund vermutet wurde. Bei Ankunft wurde jedoch kein Hund gefunden, und der Einsatz wurde abgebrochen.

Der letzte Einsatz der Dienstschicht ereignete sich am Sonntag um 3.46 Uhr, als der Löschzug der Hauptwache zu einer Person hinter einer verschlossenen Tür gerufen wurde. Die Wohnungstür konnte durch eine Person im Haus geöffnet werden. Die Patientin wurde an den Rettungsdienst übergeben, die Feuerwehr konnte abrücken.

