Gevelsberg: Unterstützung von Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit bietet am Weltfrauentag in Gevelsberg Angebot.

Gevelsberg. Anlässlich des Weltfrauentags gibt es in Gevelsberg Unterstützung für Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen.

Leben bedeutet Wandel und ständige Weiterentwicklung. Auch im beruflichen Leben entstehen Situationen, in denen man sich die Frage stellt: Ist die aktuelle Tätigkeit noch die, in der ich mich wohl fühle?

Die persönliche Lebenssituation ändert sich zum Beispiel durch weniger Betreuungsaufgaben im familiären Umfeld oder durch Entwicklungen am Arbeitsplatz – Anforderungen ändern sich, man möchte sich weiterqualifizieren oder auf eine neue Stelle bewerben. Auch gesundheitliche Veränderungen können das dauerhafte Ausüben der aktuellen Tätigkeit erschweren und die Suche nach neuen Tätigkeitsfeldern erforderlich machen.

Auf dem Weg zu einer neuen Tätigkeit sind aber viele Fragen zu klären und Informationen einzuholen. Dabei kann die neue Dienstleistung der Agentur für Arbeit, die „Berufsberatung im Erwerbsleben“, Unterstützung bieten. Dabei soll es um folgende Fragen gehen: Wie finde ich heraus, welche Tätigkeiten mir Spaß machen? Welche Fähigkeiten und welche Kenntnisse werden auf dem Arbeitsmarkt benötigt und wie kann ich diese erwerben? Gibt es finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten? Und wie geht heute ein Bewerbungsverfahren?

Bundesagentur für Arbeit: Annette Wodara Foto: Michael Grosler

Anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch, 8. März, referiert Annette Wodara von der Agentur für Arbeit zur beruflichen Neuorientierung um 16.30 Uhr in der Stadtbücherei Gevelsberg an der Wittener Str. 13. Auch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Yvonne Grün, wird vor Ort sein und weitere Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten geben.

Die Berufsberatung im Erwerbsleben gibt auf der Veranstaltung in der Stadtbücherei Gevelsberg Informationen und die Möglichkeit zum Austausch zu folgenden Themen:

• Neuorientierung als Chance – herausfinden, was in mir steckt

• Berufliche Veränderung ist ein Prozess

• Praxisbeispiele

• Jobsuche – wie fange ich an?

• Bewerben – worauf muss ich achten?

• Unterstützungsmöglichkeiten.

Für die Planung wird um eine telefonische Voranmeldung unter 02332 / 83982 oder Mail an buecherei@stadtgevelsberg.de gebeten

