Gevelsberg: Vandalen zerstören Ticketautomaten an Bahnhof

Der Fahrkartenautomat am Bahnhof West in Gevelsberg ist wegen Vandalismus-Schäden außer Betrieb.

Gevelsberg. Der Ticketautomat am Bahnhof Gevelsberg West ist Vandalismus zum Opfer gefallen. Das müssen Fahrgäste nun beachten.

Bisher Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Gevelsberg West aufgebrochen. Der Automat wurde schwer beschädigt. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Morgen des 16. Mai hatten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Dortmund informiert. Der Alarm eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Gevelsberg West war ausgelöst worden. Einsatzkräfte stellten am Bahnhof fest, dass Unbekannte den Automaten mit erheblicher Gewaltanwendung teilweise aufgebrochen hatten. Der Automat muss daher komplett ausgetauscht werden. Den Tätern sei es allerdings nicht gelungen, Bargeld zu entwenden.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erklärt dazu auf Nachfrage der Redaktion, dass Fahrgäste, die Möglichkeit haben, einen Fahrschein im Zug beim Kundenbetreuer zu erwerben, wenn der Automat am Bahnhof (an dem der Fahrgast eingestiegen ist) nachweislich defekt oder außer Betrieb ist. Der Kundenbetreuer habe zur Verifizierung, ob der Automat funktioniert oder nicht, Zugang zu einem Onlineportal, in dem alle gestörten und nicht verkaufsbereiten Automaten gelistet seien. Aufgrund zahlreicher Vandalismusfälle könne der Automat am Bahnhof Gevelsberg-West voraussichtlich erst zum Ende der nächsten Woche aufgebaut werden.

Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten vor Ort Spuren und Beweismittel. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich gegen 3 Uhr am Bahnhof Gevelsberg West aufgehalten haben?

Aufgrund der starken Beschädigung muss die Tat erheblichen Lärm verursacht haben. Vielleicht seien die Täter sogar gestört worden. Die Tat hatte sich gegen 3 Uhr ereignet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

