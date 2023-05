Gevelsberg-Vendôme: Wie aus Feinden Freunde wurden

Gevelsberg/Vendôme. Emotionales Wiedersehen: Auch wenn das Treffen der Feuerwehr kein offizieller Termin der Städtepartnerschafts-Feier ist: Hier ist am meisten los.

Ingrid Schultes Augen füllen sich mit Tränen, wenn sie sich auf dem Platz vor der Feuerwache umschaut. All die Menschen wären nicht hier, wenn es ihren Mann nicht gegeben hätte. Noch bevor die Städtepartnerschaft von Gevelsberg und Vendôme geschlossen wurde, wurden er und Jacky Bruere Freunde und legten den Grundstein für eine mehr als 50 Jahre währende deutsch-französische Freundschaft. Ihr Mann ist nicht mehr da, doch sein Name ist auf der Feuerwache in Vendôme allgegenwärtig – Klaus Schulte.

Sein Freund von damals ist heute 91 Jahre alt und steht auf der Bühne, die in der Fahrzeughalle aufgebaut wurde. Mehr als 200 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden haben sich versammelt, um die langjährige Freundschaft zu feiern. Ingrid Schulte lächelt, sie wird von ihrer Tochter Stephanie im Arm gehalten, während die Reden der vielen Offiziellen gehalten werden.

Wasserpumpe als Gastgeschenk

Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi sagt, dass die „Feuerwehren beider Städte die wichtigste Rolle bei der Städtepartnerschaft spielen.“ Jacky Bruere wollte auch so viel sagen. Über den Krieg, wie aus Feinden Freunde wurden und über die Freundschaft, über Klaus Schulte, seinen Freund, seinen Bruder, wie er ihn nannte. Doch er kann nicht. Die Stimme versagt.

Tag 2 in Vendôme Tag 2 in Vendôme Hier gibt es Impressionen vom zweiten Tag in Vendôme. Hier wird 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Gevelsberg gefeiert. Foto: Carmen Claudia Thomaschewski

Und doch lächelt er von ganzem Herzen, als er hinter der historischen Wasserpumpe steht, die die Gevelsberger in mehr als 60 Stunden restauriert haben und als Gastgeschenk mitbrachten. Die Pumpe wird einen besonderen Platz im Feuerwehrmuseum von Vendôme erhalten. „Um immer an die Freundschaft erinnert zu werden“, sagt Feuerwehrchef Falk Ramme.

Auch wenn der Festakt bei der Feuerwehr nicht zum offiziellen Programm gehörte, waren hier mehr Menschen versammelt als irgendwo anders in der Stadt. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Jahrelang stand die Pumpe unbeachtet bei der Löschgruppe in Asbeck. Jetzt ist sie der Hingucker in der geschmückten Halle. Falk Ramme sagt, dass alleine schon die Anzahl der Gäste aus Gevelsberg zeigt, wie wichtig diese Freundschaft ist. 88 Feuerwehrangehörige aus Gevelsberg sind an diesem Freitag in Vendôme, um die Städtepartnerschaft und die Freundschaft zu feiern. Auch die im Jahr 2014 gegründete Bambini-Gruppe der Gevelsberger Wehr ist dabei. „Die Kleinen sind so aufgeregt“, sagt Christian Buder, sie würden auch am liebsten in die französischen Fahrzeuge springen. Doch jetzt müssen sie sich erst einmal für das Gruppenfoto aufstellen, dutzende Handys werden gezückt. Christian Buder und Jessica Grabowski leiten die Bambini-Gruppe und müssen viel darüber erzählen. In Frankreich gibt es so etwas nicht, es geht erst mit der Jugendfeuerwehr los.

Viele der Feuerwehrleute, die an diesem Tag in Vendôme sind, waren das erste Mal übrigens selbst mit der Jugendfeuerwehr hier. Die Freundschaften sind mitgewachsen und wurden an die nächste Generation weitergegeben. Ingrid Schulte erzählt, dass ihr Mann auf einer Chorfahrt vom MGV Concordia war, als er Jacky Bruere traf. Beide konnten erst nicht die Sprache des anderen sprechen, doch sie verstanden sich sofort. „Mein Mann hatte später sogar keine Angst, er hielt auch Reden auf Französisch, ohne auf Grammatik Rücksicht zu nehmen.“

Die Sprache ist auch in diesen Tagen kein Hindernis. Und zur Not muss ein Übersetzungsprogramm auf dem Handy dran. Es wird viel gelacht, und immer gibt es etwas zu essen oder zu trinken. „Das war immer schon so“, sagt Ingrid Schulte und lacht. Lange Zeit habe sie gar nichts von Vendôme gesehen. „Diese Gastfreundschaft ist hier überwältigend“, sagt auch Falk Ramme. Für ihn ist es der erste Besuch in seiner Rolle als Gevelsberger Feuerwehrchef. Klaus Schulte war auch Chef der Feuerwehr, und zwar der Freiwilligen Abteilung, die auch heute noch den größten Anteil an der Freundschaft hat. Und Jacky Bruere ist heute in der Ehrenabteilung in Vendôme und hat übrigens dasselbe Baujahr wie die historische Feuerwehrpumpe.

10.500 Blumen an dem Ufer

Eine Parade steht noch an, gemeinsame Übungen, ein Wissensaustausch und die Planung für das nächste Treffen im November. Feuerwehr hat in vielen Bereichen der Städtepartnerschaft die Hände im Spiel. Für all die Blumen und Arrangements, für das Vendôme so bekannt ist, steht ebenfalls ein Feuerwehrmann: Stephane Ramaugé. Er ist der Stadtgärtner und für all die Arrangements zuständig. 27 Gärtner kümmern sich um die öffentlichen Flächen in Vendôme.

Blumenampeln, Pflanzungen in allen möglichen Farben, Beete, die es so kaum zu sehen gibt: „Vendôme gehört zu den schönsten Städten, aber ist bestimmt nicht die schönste“, sagt er und lacht. Es ist ihm unangenehm, über seine Verdienste zu reden. Er bleibt lieber im Hintergrund, will eigentlich nicht erzählen, wie viel Arbeit in all dem steckt. Die Gevelsberger Stadtharfe hat er mit Blumen gestaltet, ein historisches Tor, das für die französische Partnerstadt steht, und die Worte Gevelsberg und Vendôme ans Ufer der Loir gepflanzt. 10.500 Blumen hat er in 15 Tagen zusammen mit vier Mitarbeitern in den Boden gesetzt. „Keine große Sache“, sagt er und schon ist er verschwunden.

„Die Feuerwehr ist die Basis für alles“, sagt auch Vendômes Bürgermeister. Und meint Menschen wie Stephane Ramaugé, als er sich auch bei allen bedankt, vor allem bei denen, sie sich im Schatten halten und so unermüdlich sind.

Jacky Bruere sitzt neben Ingrid und Stephanie Schulte. Gefüllte Gläser stehen vor ihnen, gutes Essen, das die Feuerwehr aufgetischt hat. Während die offizielle Delegation aus dem Gevelsberger Rathaus zum nächsten Termin weiter zieht, wird in der geschmückten Fahrzeughalle weitergefeiert.

Von den Menschen von damals, den Anfängen der deutsch-französischen Kameradschaft, ist kaum noch jemand da. „Es tut gut, dass sie trotzdem nicht vergessen sind“, sagt Ingrid Schulte.

