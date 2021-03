Gevelsberg: Verkehrseinschränkungen auf Wittener Straße

Achtung Baustelle: Wegen Pflegearbeiten kommt es auf der Wittener Straße in Gevelsberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gevelsberg. Wegen Baumpflegearbeiten kommt es auf der Wittener Straße in Gevelsberg zu Einschränkungen. Hier alle Infos dazu:

Im Auftrag der Technischen Betriebe finden an den beiden großen Ahornen in der Wittener Straße, zwischen der Hausnummern 65-73, am Freitag, 12. März, Pflegearbeiten statt.

Einspurig an Arbeitsstelle vorbeigeführt

Der Verkehr wird an diesem Tag von 9 bis 14 Uhr einspurig unter Einsatz einer Lichtsignalanlage an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die Maßnahme gebeten.