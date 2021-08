Gevelsberg: Verkehrsführung wird wegen Reitturnier geändert

Achtung: In Gevelsberg wird in einer Straße bald die Verkehrsführung geändert.

Gevelsberg. Autofahrer aufgepasst. An dieser Stelle in Gevelsberg kommt es bald zu Änderungen im Straßenverkehr.

Aufgrund eines vom 28. bis 29. August stattfindenden Reitturniers am Brunnenhof in Ennepetal wird die Verkehrsführung in der Stütingstraße geändert. Die Stütingstraße wird ab der Kreuzung Hedt (Ennepetal) in Fahrtrichtung Gevelsberger Innenstadt als Einbahnstraße ausgeschildert.

Eine Zufahrt über die Elberfelder Straße in die Stütingstraße wird für diesen Zeitraum nicht möglich sein. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten über die Strückerberger Straße und Hedt auszuweichen.

