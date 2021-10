Gevelsberg: Verletzte bei Unfall im Autobahnkreuz Wuppertal

Der Rettungsdienst macht sich auf den Weg zu einem Einsatz (Symbolfoto). Auch bei einem Unfall im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord am Freitag war der Rettungsdienst im Einsatz.

Gevelsberg/Wuppertal. Im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord bei Gevelsberg hat es einen Autounfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Der Unfall passierte auf der B 326 am Freitagabend. Den ersten Zeugenangaben zufolge war zum Unfallzeitpunkt gegen 21.10 Uhr eine 22-jährige Hagenerin mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Düsseldorf unterwegs. Sie wollte im Autobahnkreuz nach links auf die A 1 in Richtung Bremen abbiegen.

Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache das Fahrzeug eines 19-Jährigen aus Gevelsberg, der auf der B 326 in Richtung Hagen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden die 22-Jährige schwer und der 19-Jährige leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser.

Durch Trümmerteile wurde noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 23.000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

