Gevelsberg: Verletzte mit Drehleiter aus 4. Etage geholt

Gevelsberg Aus der vierten Etage eines Hauses musste die Feuerwehr Gevelsberg am Sonntag eine Verletzte per Drehleiter nach unten transportieren.

Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr gegen 17.10 Uhr angefordert. In einer Wohnung in der vierten Etage eines Wohnhauses an der Hagener Straße war es zu einem chirurgischen Notfall gekommen. Die Verletzte wurde mit Hilfe einer speziellen Auflage, die am Rettungskorb der Drehleiter befestigt wird, schonend nach unten auf die Straße transportiert. Von dort aus konnte der Rettungsdienst die Patientin wieder übernehmen und in ein Krankenhaus bringen. Der Einsatz für die Kräfte der Hauptwache endete um 18.12 Uhr.

Ölspur beseitigt

Bereits am Sonntagmittag um 13.19 Uhr rückten die Bediensteten der Hauptwache zur Hammerstraße aus. Dort galt es, einen etwa vier Quadratmeter großen Ölfleck zu beseitigen. Die Wehrleute setzten spezielles Ölbindemittel ein. Nach einer halben Stunde konnten sie wieder einrücken.