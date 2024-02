Gevelsberg: „Vie vam Kopp“ startet ins Kirmesjahr 2024

Gevelsberg Feuertaufe für den neuen 1. Vorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung. Was die Kirmesgruppe plant, lesen Sie hier.

Große Fußstapfen lagen vor Maik Benkenstein, als er im vergangenen Jahr nach 29 Jahren den Staffelstab von Reimund Herberg übernommen hatte. Natürlich, so sagte er, sei es eine echte Herausforderung gewesen, da er sich Themen und Aufgaben stellen musste, mit denen er vorher keinerlei Berührungspunkte hatte. Wie zum Beispiel Versammlungen bzw. Termine vorplanen.

Doch seine Feuertaufe als neuer 1. Vorsitzender der Kirmesgruppe „Vie vam Koop“ hat der 36-Jährige souverän gemeistert - was ihm nun die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Im Hippendorf“ in Gevelsberg auch bescheinigten. Locker, entspannt und gemütlich ging diese über die Bühne. Und rückblickend zeigten sich auch alle zufrieden, dass man beim Kirmeszug ein buntes „Vie vam Tomorrow-Land“ mit Electric Beats, Special Effects und zwei opulenten Wagen an den Start gebracht hatte. Auch wenn das Thema am Ende viel mehr Zeit in Anspruch genommen habe, als anfangs geplant, erzählte Benkenstein. „Wir waren dadurch öfter und länger am Bauplatz, als uns lieb war.“ Diesbezüglich sprach er allen Mitgliedern und Helfern ein riesiges Dankeschön aus. Was auch für den Einsatz und das Engagement beim Sommerfest und der Bewirtung beim Abiball galt. Und mit gleich drei neuen Mitgliedern, wie er erfreut verkündete, komme man Stand jetzt auf 26 Kirmesfreundinnen und -freunde. „Ich denke, wir können schon sagen, dass es personell im Moment recht gut aussieht.“

Mit Blick auf den diesjährigen Kirmeszug möchte es „Vie vam Koop“ beim Wagenbau ein wenig ruhiger angehen lassen. Ideen gebe es zwar schon zur Genüge, doch spruchreif ist bis jetzt noch nichts, erzählte Benkenstein. Er verriet jedoch, dass man überlege, vielleicht nur einen Wagen auf die Straße zu bringen und dafür erstmalig mit einer Fußgruppe an den Start zu gehen.

Doch zuvor müssten erst einmal ganz dringend einige Dinge „an unserem Bauplatz“ erledigt werden, womit „wir so schnell wie möglich starten möchten, wenn es das Wetter wieder zulässt“. Da stünden, so erklärte er, Aufgaben wie Räder wechseln am kleinen Wagen und den Bauplatz für die Bauzeit vorzubereiten an. Alles soll tipptopp sein, da man für März nämlich einen Trödelmarkt plane, bei dem „jeder der Lust hat“ vorbeischauen kann. „Auf unsere Besucher warten dabei natürlich auch kalte oder warme Getränke sowie Leckereien vom Grill.“

Abschließend standen bei der Jahreshauptversammlung noch einige Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei entschieden die Anwesenden, dass Nils Buder Bianca Urbach als 2. Vorsitzende ablösen und Roswitha Lorfeo für weitere zwei Jahre als Kassiererin über die Finanzen wachen werde. Mit Stefan Trost, so sagte Maik Benkenstein abschließend, habe man „zu unser aller Freude“, einen „alten Hasen“ für die Position des Beisitzers gewinnen können. Der Startschuss für die Kirmesgruppe „Vie vam Kopp“ ist gefallen, ihr Kirmesjahr 2024 kann somit nun beginnen.

Nach der gelungenen Versammlung gab es Tage später leider auch unerfreuliche Nachrichten. Wie die Polizei am Samstag berichtete, waren zwischen Freitag, 2. Februar, gegen 0 Uhr, und Freitag, 9. Februar, gegen 12 Uhr, Unbekannte in das Vereinsheim der Kirmesgruppe In den Weiden eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, knackten zwei Container, in denen Requisiten und Materialien lagerten, und richteten darüber hinaus auch weiteren Schaden an. Sie flohen in unbekannte Richtung. Zur Beute oder den Tätern machte die Polizei keine Angaben. Maik Benkenstein erklärte, dass nach derzeitigem Stand vor allem Musik-Kabel gestohlen worden seien.

