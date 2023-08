Bei einem Unfall in Silschede wurden am späten Freitagnachmittag vier Personen verletzt (Symbolbild)

Schwelmer Straße Gevelsberg: Vier Verletzte bei Unfall an roter Ampel

Gevelsberg. Bei einem Unfall auf der Schwelmer Straße in Gevelsberg wurden am Freitag vier Personen, darunter ein sechsjähriges Mädchen, verletzt.

Gegen 16.30 Uhr hatte ein 49-Jähriger aus Velbert in seinem Seat vor einer Rot zeigenden Ampel in Fahrtrichtung Wetter gewartet. Ein nachfolgender 87-jähriger Hattinger in seinem Daimler fuhr auf den wartenden Seat auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer ebenso leicht verletzt wie eine 44-jährige Velberterin und ein 6-jährige Velberterin, die mit in dem Seat saßen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

