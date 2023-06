Vollsperrung Am Kotten in Gevelsberg.

Baustelle Gevelsberg: Vollsperrung Am Kotten – Anlieferung Garagen

Gevelsberg. Für Fahrzeuge ist die Straße Am Kotten komplett gesperrt. Mehrere Garagen werden angeliefert. Kran wird aufgestellt.

Vollsperrung Am Kotten: Kranaufstellung, Anlieferung von Garagen. In der Zeit vom 15. Juni (ca. 15 Uhr) bis zum 16. Juni (ca. 18 Uhr) wird die Straße Am Kotten im Bereich der Häuser 38 – 44 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Anlieferung von Garagen. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich trotzdem jederzeit passieren.

Für die Dauer der Maßnahme wird die Einmündung Elberfelder Straße / Im Holte für den Fahrzeugverkehr geöffnet.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

