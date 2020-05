Nach dem Abriss des alten Gemeindehauses an der Heideschulstraße im Oktober 2019 soll am Freitag die Bodenplatte betoniert werden. Dafür wird ein Teil der Straße voll gesperrt.

Verkehr Gevelsberg: Vollsperrung an der Heideschulstraße

Gevelsberg. Weil die Bodenplatte des Neubaus an der Heideschulstraße gegossen wird, müssen sich Autofahrer am Freitag auf eine Vollsperrung einstellen.

Die nächste Vollsperrung in Gevelsberg: Diesmal wird einen Tag lang die Heideschulstraße komplett dicht gemacht. Am Freitag, 15. Mai, wird zwischen 5 und 20 Uhr die Bodenplatte des Neubaus Heideschulstraße 25 betoniert. Die Straße wird aus diesem Grund zwischen der Nelken- und der Asternstraße für den Verkehr voll gesperrt. Ein beidseitiges Halteverbot wird in Höhe des Arbeitsbereichs eingerichtet.

Ohne die Sperrung ist es in dem Bereich des Neubaus, der an das Hans-Grünewald-Haus grenzt nicht möglich die notwendige Arbeiten zu verrichten.

Drosselstraße weiter gesperrt

Der Gehweg bleibt auf der gegenüberliegenden Seite weiterhin nutzbar. Entlang der anderen Grundstücksgrenze zur Haßlinghauser Straße muss der Gehweg gesperrt werden. Die Bushaltestelle bleibt von diesen Arbeiten unberührt.

Auch auf der anderen Seite der Heideschulstraße herrscht Baustelle. Denn dort ist das ehemalige Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde mittlerweile komplett abgerissen, der Bauverein bereitet das Gelände für einen Neubau vor.

Eine weitere Vollsperrung herrscht derweil noch in der Drosselstraße, hier müssen Autofahrer bereits seit mehreren Tagen einen Umweg in Kauf nehmen, im Auftrag der AVU werden dort seit dem 20. April für die Dauer von etwa zwei Monaten Hausanschlüsse erneuert.