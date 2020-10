Gevelsberg: Vollsperrung der A1 zwischen Köln und Dortmund

Gevelsberg. Wegen der Brückenbaustelle in Gevelsberg muss die A1 zwischen Köln und Dortmund voll gesperrt werden. Hier gibt es alle Details und Umleitungen.

Achtung Autofahrer: Die Autobahn A1 wird zwischen Köln und Dortmund voll gesperrt werden. Grund sind die Arbeiten an einer neuen Brücke in Gevelsberg. Dies ist nicht die erste Vollsperrung der Autobahn wegen dieser seit vielen Jahren andauernden Baustelle.

Im Bereich der Anschlussstelle Gevelsberg werden von Samstag, 10. Oktober, etwa 22 Uhr, bis Sonntag, 11. Oktober, etwa 18 Uhr, für Restarbeiten an der Brücke Eichholzstraße die über die Autobahn führt, alle sechs Fahrstreifen gesperrt, weil die Gefahr für die Autofahrer zu groß wäre, wenn bei den Arbeiten Material auf die Fahrbahn fällt.

Weil dieses Mal nur an dieser Baumaßnahme gearbeitet wird – und nicht wie zuletzt auch an den Brückenbaustellen in Volmarstein und Hagen – verzichtet Straßen.NRW auf die zuletzt gewählte große Umleitung verzichtet. „Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U65 (Fahrtrichtung Bremen) und U46 (Fahrtrichtung Köln) geführt.

Die Sperrung wird für den Fernverkehr auf den digitalen Anzeigetafeln an den Autobahnkreuzen Westhofen und Wuppertal-Nord angekündigt und es wird eine Umleitungsempfehlung angezeigt

Umleitung Fernverkehr:

Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen und wird zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord über die A43, A44 und die A45 umgeleitet.

Umleitung Nahverkehr- A1 in Fahrtrichtung Köln:

Vollsperrung Fahrtrichtung Köln ab Anschlussstelle Gevelsberg bis Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. Die Umleitung erfolgt über die U 46.

Umleitung Nahverkehr - A1 in Fahrtrichtung Bremen:

Vollsperrung ab Anschlussstelle Gevelsberg bis Anschlussstele Volmarstein. Die Umleitung erfolgt über die U 65.