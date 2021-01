Ein aktueller Blick von der Straße aus auf die Baustelle am Schwimm in.

Verkehr Gevelsberg: Vollsperrung wegen Baustelle am Schwimm In

Gevelsberg. Wegen Kanalbauarbeiten am Schwimm in wird es im Februar Straßensperrungen geben.

Der nächste große Schritt beim Umbau des Freibadbereichs am Schwimm in steht an. Am Montag, 1. Februar, beginnen die notwendigen Kanalanschlussarbeiten. Das sorgt für Sperrungen, die nicht zu verhindern seien, wie die Stadt mitteilt. Und auch auf der Baustelle gehen die Arbeiten weiter.

Es ist viel los im Außenbereich des Gevelsberger Freizeitbades. Die Teile für das Edelstahlbecken wurden schon im September geliefert und sind mittlerweile montiert, jetzt geht es darum, alle Anschlussleitungen fertig zu stellen. Der Innenausbau des angrenzendes Umkleidegebäudes läuft und auch der Platz für das neue Bistro mit Außengastronomie ist vorbereitet. Das Ziel bleibt, im Sommer das Freibad öffnen zu können.

Im Februar stehen erstmal Kanalarbeiten an: „Diese witterungsabhängigen Arbeiten machen es für die Dauer von mindestens vier Wochen notwendig, dass die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 49 voll gesperrt werden muss“, teilt die Stadt mit. Den Anwohnern der Stefanstraße sowie des Ochsenkamp 35-47 werde es durch das Aufheben des Verbotes der Einfahrt ermöglicht, über die Nelkenstraße auszufahren. Die betroffenen Anwohner sowie andere Verkehrsteilnehmer werden für die nicht zu umgehende Maßnahme von der Stadt um Verständnis gebeten.