Gevelsberg: Von dieser Spende profitieren jetzt Vereine

Gevelsberg. Vor allem Corona, aber zuletzt auch das Hochwasser haben Vereine in Gevelsberg zugesetzt. Diese Spende soll die Folgen nun abfedern.

„Ohne Fördergelder können wir gar nichts“, brachte es Kirsten Niesler, Vorsitzende des Verschönerungsvereins Gevelsberg auf den Punkt. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat bis zum Ende der Sommerferien 300.000 Euro an 114 Vereine und Institutionen in den beiden Städten verteilt. Weil eine eigentlich geplante Spenden-Gala in Corona-Zeiten bereits im zweiten Jahr nicht möglich ist, übergaben der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Thomas Biermann und sein Stellvertreter Michael Hedtkamp im Ennepe-Finanz-Center in Gevelsberg symbolisch Schecks an drei Vereinsvertreter.

40.000 Euro erhielt Mike Dickmann als Vorsitzender des Stadtverbandes für Leibesübungen in Wetter. Über 10.250 Euro freute sich Michael Schmitz vom CVJM in Gevelsberg. Und Kirsten Niesler erhielt 5000 Euro. Sie kann das Geld aktuell gut gebrauchen.

Schäden am Neuen Forsthaus

Nicht nur Corona, auch das Hochwasser, hat dem Verein stark zugesetzt und Löcher in die Kasse gerissen. „Die Fluten haben am Neuen Forsthaus im Gevelsberger Stadtwald und im benachbarten Wildgatter Schäden in Höhe von 100.000 Euro angerichtet. Terrassen wurden unterspült, die Futterbehälter sind voll Schutt gelaufen, Zäune wurden eingerissen. Was davon unsere Versicherung trägt, dass ist im Augenblick noch nicht klar“, schilderte Niesler die aktuelle Situation.

Dirk Huckenbeck, der sich im Auftrag des Verschönerungsvereins um das Wildgatter kümmert, geht davon aus, dass es bestimmt ein Jahr brauche, um alles wieder in Ordnung zu bringen (wir berichteten). Die Tiere hatten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Abgehauen sei auch keines, weil schnell ein provisorischer Zaun errichtet worden sei.

Die Soforthilfe des Landes NRW könnten Vereine nicht in Anspruch nehmen, erklärt Kirsten Niesler. Wie berichtet waren die Vereine zuletzt auch sehr zurückhaltend, sich für den Spendentopf der Aktion „Gevelsberg hilft“ der Stadt Gevelsberg und des Vereins „Taubenväter – Menschen helfen Menschen“ anzumelden.

Probleme in Kornbrennerei

Und dann gibt es ein zweites Problem mit finanziellen Folgen: Corona hat die Einnahmen des Verschönerungsvereins in der Alten Kornbrennerei halbiert. In dem historischen Gebäude im Gevelsberger Dorf, das dem Verein gehört, konnte kaum noch eine Veranstaltung stattfinden.

„Auch die Sektempfänge nach den Ambiente-Trauungen, die wir anbieten, mussten wegfallen. Das sind Einnahmen, mit denen wir unsere Arbeit finanzieren“, so Niesler.

Und das obwohl der Verein in diesem Jahr noch 53.000 Euro an Fördergeldern in eine neue Klimaanlage investiert hatte, um so eine Nutzung des Begegnungs- und Kulturzentrums auch in den warmen Sommermonaten zu ermöglichen – besonders für Brautpaare interessant, da sie sich dort auch trauen lassen können.

Digitale Jugendarbeit

Aber auch der Gevelsberger CVJM freut sich über die Spende der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Nicht nur für materielle Dinge wie die Anschaffung einer Waschanlage für Handbälle will Michael Schmitz vom CVJM den fünfstelligen Betrag: „Wir möchten auch eine Wochenend-Freizeit für die freiwilligen Helfer organisieren, die uns in der Corona-Krise geholfen haben.“

Gruppentreffen mussten digital durchgeführt werden. Statt des Jugendcafés gab es Einzelgespräche. Aber die Arbeit ging weiter. „Mich hat beeindruckt, wie sich die jungen Menschen in diesen schwierigen Monaten eingesetzt haben“, so Schmitz.

Das Team des CVJM hatte während der ersten Corona-Zeit vor allem stark auf Online-Formate wie einen eigenen Youtubekanal oder Profile auf Plattformen in den sozialen Medien gesetzt, um den Kontakt zu seinen Kindern und Jugendlichen aufrecht zu erhalten.

