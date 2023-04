Gevelsberg: Vorbereitungen für Kirmes laufen auf Hochtouren

Gevelsberg. Vom 23. bis 27. Juni herrscht Ausnahmezustand in Gevelsberg: Dann ist Kirmeszeit. So ist der Stand der Vorbereitungen für das schräge Volksfest.

Die Vorbereitungen auf die lange Nacht von Freitag auf Mittwoch laufen auf Hochtouren: Der Gevelsberger Kirmesverein hat traditionell zu seiner monatlichen Versammlung geladen. Diese findet allerdings nicht in der Aula auf der Alten Geer statt, sondern auf Einladung der Feuerwehr in deren Gesellschaftsraum in der Feuer- und Rettungswache am Haufer Park.

Man dürfe sicher sein, so scherzt der Vorsitzende Markus Loetz gleich zu Anfang, dass das gesellige Beisammensein nach der Sitzung „atmosphärisch hier um einiges angenehmer ist“ und spricht in Richtung Brandoberinspektor Hartwig Luig und seinem Löschzug I vorab schon einmal ein großes Dankeschön aus, da sich die Kameradinnen und Kameraden an diesem Abend nämlich um das leibliche Wohl der Teilnehmenden kümmern. Nicht versäumen möchte er, seinen monatlichen Countdown in den Raum zu werfen: „Es sind von heute an noch 84 Tage bis die schönste Zeit in unserer Stadt, die schönste Zeit im Jahr beginnt.“

Zur Freude aller verteilte Marvin Blobel, Marketingleiter vom Bauzentrum Klein, an jede Kirmesgruppe einen 50 Euro Gutschein für Materialien Foto: André Sicks

Die Märzversammlung beinhaltet in der Regel sehr viel Verwaltungsarbeit, sagt Loetz mit Blick auf die Tagesordnung. „Was aber in jedem Jahr der Fall ist.“ Doch bevor es zur Verteilung der Kirmesplaketten kommt, die Teilnehmerlisten für die Hammerschmied-Fete am 29. Mai sowie die Kirmeskrug-Fete am 5. Mai zum Ausfüllen durch die Reihen gehen und die einzelnen Kirmesgruppen ihre Kartenvorbestellungen für den Kirmesabend am 10. Juni benennen, bekommt erst einmal der Marketingleiter vom Bauzentrum Klein, Marvin Blobel, das Wort. Er hat, wie schon im letzten Jahr, auch diesmal wieder für jede Kirmesgruppe einen 50 Euro Gutschein für Materialien mit im Gepäck und lädt zudem alle ein, am 20. Mai einfach mal beim Sommerfest im Bauzentrum vorbeizuschauen.

Alle Gruppen sind in diesem Jahr dabei und die meisten haben auch schon mit ihrer Arbeit auf den Bauplätzen begonnen. Freuen darf man sich unter anderem zum Beispiel auf einen Besuch der Ghostbusters in Gevelsberg und auf Captain Jack Sparrow, der Kurs auf die Ennepe nehmen wird, um bei Wacken on the Air live dabei zu sein.

Nach weiteren Meldungen zu den Themen ihrer Darstellungen lässt Loetzi die Versammlung wissen, dass eine im Vorfeld beim „Dörnen“, „Vie vam Kopp“ und den Fidelen Vogelsanger 2.0 durchgeführte TÜV-Prüfung derer Wagen, bis „auf einige Kleinigkeiten bei den Vogelsangern“, soweit keine größeren Mängel aufgewiesen habe.

Zugleich weist er noch einmal darauf hin, dass der reguläre TÜV-Termin zur Abnahme aller Wagen für den Kirmeszug auf den 03. Juni vorgezogen wurde, da „unser TÜV-Sachverständige Detlef Gehrmann danach für drei Wochen seinen wohlverdienten Urlaub antreten wird“.

Was wiederum die Zugleitung mal kurz auf den Plan bringt, die verkündet, dass sie mit Daniel Wollny einen neuen Praktikanten aufgenommen habe, der gemeinsam mit ihnen Sorge dafür trage, dass es am Kirmessonntag einen reibungslosen Ablauf des Umzugs ohne große Lücken geben wird.

Bis zur Kirmes Ende Juni gibt es noch viel zu tun. Es gilt die Werbetrommel zu rühren. Insbesondere natürlich auch für den Kirmesabend, an dessen Planung der Vorstand arbeitet. Dieser sei, so erklärt Loetz, traditionell die schönste Einstimmung auf die Gevelsberger Kirmes, und er verspricht, dass es auch in diesem Jahr wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm in der Halle West geben wird.

Mit dabei seien die „KG All-Stars“, die Tanzgarde „Volmefunken” aus Hagen, Benzo und Ernd, der bekannte Stand Up-Comedian John Doyle, Felix Gromm und ein Mitstreiter aus der Kirmesgruppe „Börkey“ sowie „Smithy“, die erstmalig bei dieser Veranstaltung auf der Bühne stehen und für Stimmung sorgen werden.

Um Musik geht es auch beim abschließenden Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. Hier äußert Tobias Eulenhöfer den Wunsch, man möge doch einmal mit dem Gedanken spielen, die alten Kirmeslieder, die im Rahmen des Ritterschlags gesungen werden, auf irgendeine Weise für die Ewigkeit festzuhalten.

„Irgendwann geht dieser Brauch verloren und damit stirbt dann auch ein Stück Heimat“, begründet der Vorsitzende der KG „Mühlenhämmer“ sein Anliegen. Gerade für die junge Generation sei es wichtig, dass man solch heimatliches Gut bewahre.

Ein Vorschlag, der auf großen Zuspruch stößt und den der Kirmesvorstand auch aufnehmen möchte. Genauso wie die abschließende Bitte, den Kirmesgruppen Einsicht in den bestehenden Brauereivertrag zu gewähren, damit man die dort vereinbarten Konditionen einmal ganz in Ruhe nachlesen kann.

