Gevelsberg: Warum Schokolade unsere Regenwälder zerstört

Gevelsberg. Warum das süße Naschwerk unsere Regenwälder zerstört: Darum geht es im Vortrag „Bittere Schokolade“ im Rahmen der Fairen Woche in Gevelsberg.

Im Rahmen der diesjährigen „Fairen Woche“ stellt Dr. Arno Wielgoss, Tropenbiologe und Mitbegründer von „PerúPuro“, am kommenden Freitag, 17. September, um 19.30 Uhr in seinem Vortrag „Bittere Schokolade?“ die Problematik der wachsenden Nachfrage nach Kakao und deren Folgen für die Regenwälder in Afrika, Asien und Südamerika dar.

Anhand von Beispielen und leckeren Kostproben führt er dabei anschaulich durch die Kakaowelt – vom Anbau bis hin zur Schokolade. Er zeigt auf, wie durch praktische Entwicklungsarbeit innerhalb und außerhalb staatlicher Finanzierung die Situation für die Menschen und die Umwelt entspannt werden kann.

Dr. Arno Wielgoss, Tropenbiologe und Mitbegründer von „Perú Puro“, stellt in seinem Vortrag „Bittere Schokolade?“ die Problematik der wachsenden Nachfrage nach Kakao und deren Folgen für die Regenwälder in Afrika, Asien und Südamerika dar Foto: Privat

Seit Jahren arbeitet Dr. Wielgoss in Peru daran, dass der„Perú Puro“-Kakao höchsten Ansprüchen im Hinblick auf Fairness, Ökologie und Qualität entspricht. Dabei geht es nicht um möglichst schnellen und hohen wirtschaftlichen Gewinn, sondern vielmehr um ein für alle im wahrsten Sinne des Wortes „gutes Geschäft“. So kommt Bio-Edelkakao ökologisch angebaut und direkt, fair und ohne Zwischenhändler von den peruanischen Bauern nach Europa. Der Vortrag „Bittere Schokolade?“ findet im Park hinter der VHS Ennepe-Ruhr-Süd statt, bei schlechtem Wetter im Bürgerzentrum / Foyer der vhs.

Weitere Informationen findet man auf der Homepage der VHS unter www.vhs-en-sued.com. Anmeldungen können per E-Mail an urbanski@vhs-ensued.de oder telefonisch unter der 02332/9186122 vorgenommen werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Hygieneregeln der vhs EnnepeRuhr-Süd sowie die „3G-Regel“ während der Veranstaltung Beachtung finden.

