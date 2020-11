Gevelsberg: Was im eigenen Garten erlaubt ist und was nicht

Fälle, in denen es Streit unter Nachbarn gibt, kennt vermutlich jeder. Die Grillparty nebenan ist nicht nur laut, der Rauch lässt einen außerdem kaum noch atmen – und das im eigenen Garten. Auch seine Hecke könnte der Nachbar mal wieder stutzen. Die ist viel zu hoch. Und das sind nur zwei Beispiele, wie sich handfeste Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn entwickeln können. Gerade an der Grundstücksgrenze entstehen mitunter erhebliche Probleme. Maike Schulte-Hermes, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Gevelsberg, weiß genau, welche Punkte die Gemüter häufig erhitzen. Sie erklärt, was rechtlich erlaubt ist und rät vorab: „Man sollte versuchen, das Gespräch zu suchen, so lange die Fronten noch nicht zu verhärtet sind.“

Grillen

Hier gibt es kein grundsätzliches „richtig“ oder „falsch“. Es kommt vielmehr darauf an, das grundsätzliche Gebot der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme im Auge zu behalten. Das Grillen muss so stattfinden, dass der Nachbar nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird. Für die Konstellationen in Mietwohnungen gibt es die Rechtsprechung, dass – wenn sich die Nachbarn daran stören – maximal zweimal pro Monat, jedoch höchstens zehnmal pro Jahr gegrillt werden darf.

Anwältin Maike Schulte-Hermes aus Gevelsberg Foto: Privat

Für den eigenen Garten gibt es solche starren Regeln nicht, da die Abstände meist größer sind als zwischen Balkonen. Es gilt hier also, mit gesundem Menschenverstand das eigene Grillen (vor allem Häufigkeit und Standort des Grills) zu hinterfragen. Eine Rolle spielt dabei natürlich auch, dass die Grillparty nicht zur Beschallung der gesamten Nachbarschaft führt.

Lärm

Hinsichtlich des zu „ertragenden“ Lärms im Garten durch den Nachbarn hat die Rechtsprechung den Begriff des „sozialadäquaten Lärms“ geschaffen und mit Leben gefüllt. Es gilt immer zu prüfen, ob die Geräusche typisch für die Umgebung sind. Typisch sind sicherlich dem Grunde nach Geräusche durch Rasenmäher, Laubbläser, Heckenscheren und dergleichen, die im Garten entstehen. Die geltende Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung regelt jedoch, dass diese Geräte nicht betrieben werden dürfen zwischen 20 Uhr und 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

Sozialadäquat sind auch Geräusche, die von spielenden Kindern ausgehen. Der Gesetzgeber hat den normalen „Kinderlärm“ unter besonderen Schutz gestellt. Nur, wenn außergewöhnliche akustische Beeinträchtigungen entstehen, kann dies im Einzelfall anders bewertet werden. In den letzten Jahren stark zugenommen hat die Haltung von Hühnern in Wohngebieten. Wird ein Hahn zusätzlich gehalten, kann dies dazu führen, dass dieser bereits in den frühen Morgenstunden die Nachbarn weckt. Muss man das dulden?

Nein, der Halter hat durch geeignete Maßnahmen Sorge zu tragen, dass der Hahn so unterzubringen und zu beaufsichtigen ist, dass die Nachbarn – wozu ein einziger genügt – nicht unnötigerweise in ihrer Ruhe, vor allem in ihrer Nachtruhe, gestört werden. Ähnlich verhält es sich mit lautem Hundegebell zur Nachtzeit. Auch hier muss der Hundehalter Maßnahmen treffen, um seine Nachbarn zu schützen.

Laub und Abstände

Zum Thema Laub hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr eine aktuelle Entscheidung veröffentlicht: Beeinträchtigungen, die von den auf den Grundstücken befindlichen Pflanzen ausgehen, sind grundsätzlich zu dulden, so lange das Grundstück „ordnungsgemäß bewirtschaftet“ wird. Die in den jeweiligen Landesnachbargesetzen enthaltenen Abstandsregeln sind Ausdruck des Gebots gegenseitiger Rücksichtnahme unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten. In NRW ist ein Abstand von mindestens zwei Metern zur Grenze vorgeschrieben, bei bestimmten Bäumen sogar von vier Metern. Werden die festgelegten Grenzen eingehalten, handelt es sich in aller Regel um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Grundstücks.

Grillen ist schön, kann für Nachbarn aber zum Ärgernis werden. Hier gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Für Immissionen von Pflanzen, also Laub, die die Abstandsgrenzen einhalten, ist der Grundstückseigentümer dann regelmäßig nicht verantwortlich. Sind die Abstände nicht eingehalten, wird das Grundstück nicht ordnungsgemäß bewirtschaftet und es entsteht ein Beseitigungsanspruch. Für verschiedene Arten von Pflanzen schreibt das Nachbarrechtsgesetz NRW verschiedene Abstände vor. So dürfen beispielsweise Hecken bis zu einer Höhe von 2 Metern einen Abstand von 50 Zentimetern haben. Darüber hinauswachsende Hecken müssen mit einem Abstand von einem Meter angepflanzt werden (jeweils von der Seitenfläche aus gemessen).

Wieder andere Abstände gelten für Sträucher und Rebstöcke. Um sich hier im „Paragrafendschungel“ zurechtzufinden, lohnt sich möglicherweise doch der fachkundige Rat eines Anwalts. Wichtig ist bei allen Abstandsfragen von Pflanzen zu beachten, dass der Beseitigungsanspruch wegen unterschrittener Abstände sechs Jahre nach Anpflanzung ausgeschlossen ist.

Zaun

Aus dem Nachbargesetz NRW folgt, dass dann, wenn ein Nachbar eine „Einfriedung“ – so wird der Zaun juristisch bezeichnet – verlangt, der andere Nachbar verpflichtet ist, zusammen mit ihm eine Einfriedung zu schaffen. Der Zaun ist sodann auf der Grundstücksgrenze zu errichten. Verweigert der Nachbar die Mitwirkung trotz schriftlicher Aufforderung binnen zwei Monaten, so kann der die Einfriedung verlangende Nachbar die Einfriedung allein errichten und von der Nachbarpartei anteilige Kostenerstattung verlangen.

Das Gesetz schreibt keine bestimmte Art der Einfriedung vor; öffentlich-rechtliche Vorschriften, wie städtische Satzungen, sind jedoch zu beachten. Ansonsten steht es den Nachbarn frei, eine Vereinbarung über die Art der Einfriedung und ihre Höhe zu treffen. Kommt es zu keiner Vereinbarung, so ist laut Nachbargesetz eine Einfriedung zu wählen, die ortsüblich ist. Ortsüblich ist eine Einfriedung, wenn sie im betroffenen Ortsteil oder in einer geschlossenen Siedlung häufiger vorkommt. Hier gilt es also dann zu schauen, wie die Gärten im Umkreis eingefriedet sind.

Für Streitigkeiten zwischen Nachbarn (aus Ansprüchen nach dem BGB und den im Nachbarrechtsgesetz NRW geregelten Rechten) ist eine Klage vor einem ordentlichen Gericht erst dann zulässig, wenn ein Schlichtungsverfahren bei einer Gütestelle („Schiedsmann“) stattgefunden hat. Hier hat der Gesetzgeber erkannt, dass häufig kein Urteil gesprochen werden muss, es vielmehr Sinn macht – was auch die Praxis bestätigt – sich auf neutralem Boden über die strittigen Themen auszutauschen und eine Lösung zu erarbeiten.

Weitere Folgen unserer Serie „Lust auf Garten“ gibt es hier.