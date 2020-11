Gevelsberg: Wenn Kinder in die Corona-Pandemie hineinwachsen

Wenn Christian Erlemeyer nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, macht das Lachen seiner kleinen Tochter Leni allen Stress und Ärger vergessen. Das ist auch jetzt zur Coronazeit so. Vielleicht auch gerade jetzt zur Coronazeit. Denn der Silscheder weiß aus erster Hand, dass junge Familien im Moment schnell an die Grenze der Belastung geraten können. Corona bedeutet Unsicherheit. Unsicherheit bedeutet Stress. Stress, der auch an Tochter Leni nicht vorbeigeht.

Leni ist 14 Monate alt. Mehr als die Hälfte ihres jungen Lebens spielt sich mittlerweile vor dem Hintergrund der Pandemie ab. Masken, die Gesichter bedecken. Kontaktbeschränkungen, die den Besuch anderer Menschen erschweren.

„Wir können auch zu keinem Indoorspielplatz oder zum Schwimmen gehen“, sagt Christian Erlemeyer. Der Kontakt zur Familie ist für ihn aber noch entscheidender – vor allem zu Lenis Großeltern und Ur-Großeltern. „Jeder Kontakt zwischen Großeltern und Enkeln ist wichtig“, findet er. „Das Kind kann aber fremdeln, wenn es bestimmte Familienmitglieder länger nicht sieht, je nachdem wie oft es sie vor Corona gesehen hat.“

Sorgen um Lenis Entwicklung macht sich der Familienvater deshalb aber noch keine. Was ihn umtreibt? „Ratlosigkeit“, sagt er klipp und klar. „Man muss im Moment immer gucken, wie die Situation ist, und einen Plan B haben“, erklärt Erlemeyer. Wie regeln er und seine Frau, die Betreuung, wenn die Kita geschlossen werden muss? Wer kauft ein, wenn er und seine Familie selbst in Quarantäne müssen?

Absprache mit dem Arzt

„Gerade bei denen, die zum ersten Mal Eltern geworden sind, ist jeder Tag ein Abenteuer“, weiß der 35-Jährige. Planung und Gewohnheiten seien wichtig. Genau das wird durch Corona aber erschwert. „In jungen Jahren sind Kinder häufiger krank“, sagt Erlemeyer. „Jetzt haben wir auch noch die kalte Jahreszeit.“ Was ist, wenn Leni krank wird? Ist es Corona oder eine einfache Erkältung? „Das verunsichert total“, sagt der 35-Jährige. Und rechtfertigt eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung das Risiko, sich in einer Praxis anzustecken?

Corona und Lockdown aus wechselnder Perspektive Im Corona-Tagebuch wollen wir die Coronakrise und die Lockdown-Folgen ganz nah aus der Sicht der Betroffenen beleuchten. Täglich sollen unterschiedlich­e Menschen aus unserer Region ihre Sorgen und Nöte während der Pandemie schildern. Sie sollen auch erzählen, was ihnen Freude macht, was sie erleben, welche Gedanken sie bewegen. Wir freuen uns über jeden Beitrag, der unsere Redaktion erreicht – am besten per E-Mail an schwelm@westfalenpost.de. Bitte Schicken Sie ein Bild von sich und schreiben Sie wenn möglich in der Ich-Perspektive.

„Mann kann eine U-Untersuchung schonmal aussetzen“, sagt der Vaterr. „Auch Impfungen muss man nicht auf Biegen und Brechen machen.“ Er betont aber auch, dass es dabei auf die Absprache mit dem Arzt des Vertrauens ankommt. „Kinderkrankheiten vorzubeugen ist wichtig“, sagt er.

Wichtig ist auch, dass Leni betreut wird, wenn er und seine Frau Jasmin (37) arbeiten sind. Er ist bei einem Bauzentrum angestellt, sie in der Pflege tätig. „Wenn die Kita schließt, müssten wir erstmal mit unserer Familie und den Arbeitskollegen sprechen“, fürchtet Erlemeyer. „Das kannst du nicht planen.“ Auch nicht wenn sein Arbeitgeber und der seiner Frau ihren Mitarbeitern in solchen Situationen versuchten, so gut es geht entgegenzukommen.

Platz im großen Garten

Wenn Eltern gezwungen sind, im Homeoffice zu arbeiten oder ihre Kinder sogar von zuhause aus zu unterrichten, ist für den Silscheder Stress vorprogrammiert. Und der sei der größte Faktor, der sich auf das Kind auswirke. „Der eigene Stress überträgt sich auf das Kind. Dadurch wird das Kind selber unruhig und schläft zum Beispiel schlechter ein“, berichtet er aus seiner eigenen Erfahrung.

Zumindest muss Familie Erlemeyer keine Angst haben, dass ihr in der Coronazeit die Decke auf den Kopf fällt. „Wir haben das Glück, dass wir einen großen Garten mit Spielgeräten haben“, sagt Christian Erlemeyer. „Für diejenigen, die eine kleine Wohnung in der Stadt ohne Balkon haben, ist das dann schon schwieriger.“

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.