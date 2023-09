Gevelsberg: Wer kennt die Schrottdiebe im weißen Pkw?

Nach dem Vorfall in Gevelsberg fahndet die Polizei nach den drei Schrottdieben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gevelsberg. Ein Trio hat von einem Firmengelände in Gevelsberg Alu-Schrott gestohlen. Es gibt eine Zeugenbeschreibung. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am Samstag gegen 18 Uhr gelangten drei unbekannte Täter nach Beschädigung eines Schlosses auf ein Firmengelände an der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg. Sie entwenden dort Aluminiumschrott, wie die Polizei später mitteilte.. Als sie von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten sie von der Tatörtlichkeit.

Der Zeuge konnte die Männer beschreiben. woraufhin die Polizei folgende Täterbeschreibung veröffentlichte:

Täter 1: männlich, ca. 30 Jahre alt, schwarze Jacke mit gelben Details.

Täter 2: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 Zentimeter groß, helle Haare.

Vom dritten Täter gibt es lediglich die Angabe, dass es sich um eine männliche Person handelt.

Doch auch dies ein wichtiger Hinweis zur Ermittlung der Personen. Die Täter flüchteten laut Polizei mit einem weißen Kastenwagen mit vermutlich Krefelder Kennzeichen (KR).

