Gevelsberg: Wieder Unfall auf Eichholzstraße – erste Details

Blick auf die Unfallstelle Eichholzstraße/Berchemallee in Gevelsberg. Hier sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Gevelsberg. Auf der Kreuzung Eichholzstraße/Berchemallee in Gevelsberg hat es wieder einen schweren Unfall gegeben. Die Feuerwehr nennt erste Details.

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Berchemallee in Gevelsberg ist es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr gekommen. Das berichtet die Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Unfallort ist der Bereich des Zubringers zur Eichholzstraße, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Schauplatz schwerer, teils tödlicher Verkehrsunfälle war.

Blick auf die Unfallstelle vom Zubringer der Berchemalle auf die Eichholzstraße in Gevelsberg. Foto: Feuerwehr Gevelsberg

In diesem Fall waren nach Angaben der Retter drei Autos involviert, in denn je eine Person saß. Zwei der Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich frontal zusammengestoßen, wie es hieß. Ein Fahrer und eine Fahrerin blieben demnach unverletzt. Den Fahrer eines der kollidierten Fahrzeuge musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien, um ihn möglichst schonend und unter Ausschluss weiterer Verletzungen in den Rettungswagen und schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus bringen zu können.

Die Einsatzkräfte streuten auslaufende Betriebsmittel ab, nahmen sie anschließend auf und sicherten die Einsatzstelle. Insgesamt waren 38 Personen aus Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei am Einsatz beteiligt. Ein Abschleppunternehmen entfernte zwei der verunfallten Wagen von der Unfallstelle, so dass der Einsatz gegen 9.20 Uhr beendet und der Kreuzungsbereich wieder freigegeben werden konnte.

